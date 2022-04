Condividi su

Questa sera, 20 aprile 2022, alle ore 21,25 andrà in onda la prima puntata di Come una volta: un amore da favola. Il nuovo reality show di Real Time ci fa fare un tuffo indietro nel passato. Sei ragazzi e sei ragazze tornano al 1821 per corteggiarsi e trovare il vero amore.

Come una volta: un amore da favola, 20 aprile 2022, diretta

Inizia il programma. I concorrenti devono abbandonare i propri abiti per ambientarsi nel 1821. La prima a trasformarsi è Matilda, una ragazza alla ricerca di chi davvero vuole essere. Glenda vuole far uscire la donna che è in lei e manifesta la propria difficoltà nell’abbandonare il telefono. Clelia spera di incontrare l’amore e vuole riscoprire l’emozione dello sfiorarsi e del sussurrarsi senza poter consumare il proprio desiderio. “Merito una vita da principessa” – dice.

Gabriela sta bene con se stessa ed ha voglia di essere un esempio per le altre: “Mi sento sempre favolosa. Di regina ce n’è una e sono io”. Sofia, nonostante il suo aspetto sia appariscente, si mostra semplice ed estremamente dolce. “Mi sento diversa, una principessa d’altri tempi” – dice una volta trasformata. Aurora non vuole un principe, cerca un re e dice di sentirsi nel suo habitat naturale.

Madame Lombardini, l’Istitutrice del palazzo, le accoglie: “Scoprirete l’arte delle buone maniere, avrete un portamento impeccabile e diventerete delle perfette nobildonne”.

Le dame prendono possesso delle loro stanze ed iniziano a conoscersi. Noi vediamo la scheda di presentazione di Gabriela. La ragazza è una creator digitale, si sente sofisticata ed elegante e vuole contornarsi di persone come lei.

Come una volta: un amore da favola, i gentiluomini

E’ tempo di conoscere i gentiluomini. Il primo dei concorrenti uomini è Ruben. Il ragazzo è pronto a fare nuove amicizie e dimostra di non gradire particolarmente il nuovo outfit: “Mi sento un cotechino, mi sono imborghesito”. Rocco trova che l’800 sia “scomodo”. Riccardo non crede nell’amore e pensa che questa esperienza sarà uno scontro con la realtà.

Aurora mostra i primi segni di antipatia nei confronti di Gabriela, che col suo voler essere regina si sarebbe posta male nei confronti delle altre. Aurora fa la model dancer nei locali romani. Non si fida nè degli uomini nè delle donne, perchè è stata tradita dalla sua migliore amica.

Clelia è solidale con Aurora e le due sembrano essere già diventate amiche.

Cristiano spera di trovare una persona che gli sconvolga “il copione” da conquistatore. Joseph è ad un punto della sua vita in cui tutto è piatto e cerca una persona che vada oltre il suo lato estetico. Davide partecipa al programma per un senso di riscatto, vuole dimostrare chi è davvero.

Il loro Precettore, Massimo Da Cepparello, mostra loro le stanze. I gentiluomini sembrano essere molto a loro agio.

Come una volta: un amore da favola, abituarsi al 1821

Iniziano subito le lezioni per preparare dame e gentiluomini al Gran Ballo.

La prima notte trascorre in tranquillità. Al mattino dopo i concorrenti iniziano a familiarizzare con i nuovi usi e costumi. Nel 1821 prepararsi al mattino, lavarsi e vestirsi, richiedeva almeno 1 ora e mezza/2 ore.

Le giornate a palazzo sono ricche di impegni e la colazione mette le dame a dura prova. Interiora, fegato e lingua, lasciano le dame in subbuglio. Sofia ed Aurora rifiutano di mangiare.

Elisa Vianello, educatrice sentimentale, insegna ai gentiluomini ed alle dame come comportarsi al primo incontro. Emanuele Pironti, il maestro di ballo, insegna alle dame ed ai gentiluomini come si danzava nell’800.

I concorrenti arrivano nel salone per il Gran ballo e finalmente si conoscono, anche se indossano tutti una maschera che ne cela il volto.

Le coppie sono decise dal Maestro di Cerimonie, Nicolay Selikovsky:

Joseph – Aurora

Cristiano – Clelia

Riccardo – Glenda

Davide – Matilda

Ruben – Sofia

Rocco – Gabriela

Durante il primo ballo però le coppie ruotano e si scambiano continuamente, tutti conoscono tutti. Tra Clelia e Joseph e Riccardo e Matilda scatta la scintilla e la sintonia appare subito evidente.

Come una volta: un amore da favola, il Gran Ballo

Alle dame viene assegnato un carnet di ballo ed i gentiluomini potranno invitare una ed una sola dama. Ogni dama dovrà scegliere chi tra i pretendenti è il più gradito.

Aurora non riceve inviti, dunque sarà il Maestro di Cerimonie a scegliere il cavaliere per lei.

Clelia ha due pretendenti: Joseph e Cristiano e sceglie il primo.

Glenda accetta l’invito di Davide.

Matilda accetta l’invito di Riccardo.

Neanche Gabriela e Sofia hanno ricevuto inviti e dunque il Maestro di Cerimonie decide le nuove coppie. Aurora danza con Rocco. Gabriela danza con Ruben. Sofia danza con Cristiano.

Prima di tornare nelle proprie stanze, i gentiluomini devono indicare il nome di una dama da invitare ad un rendez vous. Cristiano sceglie Clelia. Joseph sceglie Clelia. Ruben sceglie Gabriela. Riccardo sceglie Matilda.