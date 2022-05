Stasera in tv sabato 28 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 28 maggio 2022. Su Raitre, Sapiens – Un solo pianeta, con Mario Tozzi. Su Italia 1 invece il film commedia Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams.

Stasera in tv sabato 28 maggio 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Secondo appuntamento con la quinta edizione del programma condotto da Mario Tozzi. Stasera si parla del biologo più importante di tutti i tempi: Charles Darwin. Scopriamo come nacque la sua teoria dell’evoluzione, che rivoluzionò il pensiero scientifico e anche filosofico dell’epoca.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: La Mafia. Dal Teatro della Pergola di Firenze, Piero Maccarinelli dirige i giovani attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel testo teatrale di Luigi Sturzo. Il dramma getta la luce sul legame tra politica e criminalità.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.00, serata di calcio: Finale Champions League. Lo Stade de France di Parigi ospita la finale di Champions League. A contendersi il più prestigioso trofeo continentale sono i “Reds“, allenati da Jurgen Klopp, e gli spagnoli che presentano in panchina il nostro Carlo Ancellotti. L’albo d’oro registra 6 vittorie degli inglesi e ben 13 dei madrileni.

Su Tv8, alle 21.30, The Princes and The Press. In onda i primi due episodi di un’inchiesta della BBC sulla famiglia reale inglese. Comprende interviste ai principi William ed Harry e un approfondimento degli eventi che hanno coinvolto Buckingham Palace negli ultimi anni.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta: Putin – Ultimo zar. 24 febbraio 2022, la Russia invade l’Ucraina. L’ordine viene dato da Vladimir Putin. Grazie a filmati d’archivio e testimonianze inedite il documentario di stasera racconta la vita del presidente, ultimo zar di Russia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Leneatha è una madre single che lavora duramente in ospedale, per cercare di far fronte a tutte le spese che ha. Purtroppo la sua ossessione per il cibo sta mettendo a rischio la sua vita. Il dottor Now è la sua unica speranza.

I film di questa sera sabato 28 maggio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2018, di e con Franck Dubosc, Tutti in piedi. Jocelyn (Franck Dubosc) è un uomo di successo e un playboy senza scrupoli, pronto a tutto per sedurre. Un giorno, per un malinteso, la badante di sua madre si convince che l’uomo sia costretto sulla sedia a rotelle. Jocelyn sta al gioco per far colpo su di lei, ma il trucco stavolta gli si ritorcerà contro.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Michael R. Roskam, Chi è senza colpa, con Tom Hardy. L’ex criminale Bob gestisce un bar a Brooklyn con il cugino. Ma i suoi tentativi di condurre una vita onesta vanno in frantumi quando rimane coinvolto in una rapina andata male.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, con Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino. La storia di quarant’anni di amicizia tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, cresciuti nel centro di Roma negli Anni 80. Il loro profondo legame sopravvive a delusioni e separazioni.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 1982, di Steno, Banana Joe, con Bud Spencer, Gianfranco Barra. Sudamerica. Il burbero Banana Joe (Bud Spencer) si dedica al commercio della frutta, che usa come merce di scambio per rifornire gli abitanti del villaggio in cui vive. Quando il boss Torsillo decide di colonizzare la zona, Joe cerca di opporsi. Ma finisce in carcere perché non ha la licenza.

Film Italia 1, La7, 20 Mediaset

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams, Sally Field. Miranda, che si è appena separata dal marito Daniel (Robin Williams), ha ottenuto l’affidamento dei figli. Lui, disperato, mette in atto un piano eccentrico: travestitosi da efficiente e amabile governante di mezza età, si fa assumere dalla moglie diventando la nuova tata di famiglia.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2000, di Bryan Singer, X-Men, con Patrick Stewart, Hugh Jackman. I mutanti, esseri dotati di super poteri, sono divisi in due fazioni: i seguaci del malvagio Magneto e quelli del professor Xavier, che vogliono l’armonia con gli umani. Tra loro è lotta aperta.

Stasera in tv, Iris, La 5, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Michael Caton-Jones, Colpevole d’omicidio, con Robert De Niro. Stati Uniti. Vincent LaMarca, detective dal difficile passato, è sulle tracce di un assassino. Quando scopre che l’indiziato è il figlio che ha abbandonato anni prima, entra in crisi.

Su La 5, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Stefan Bartmann, Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna, con Xaver Hutter, Anja Knauer. Helen, insegnante e sindaco di St. Mark, in Cornovaglia, è fidanzata con il pastore della chiesa locale. Ma l’arrivo di Nael Rayan complica la situazione.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1979, di Damiano Damiani, Un uomo in ginocchio, con Giuliano Gemma. Nino Peralta, ex galeotto, viene ingiustamente sospettato di complicità nel rapimento della moglie di un mafioso. Quest’ultimo assolda allora un killer per eliminarlo.

Stasera in tv sabato 28 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Edoardo Falcone, Se Dio vuole, con Alessandro Gassman, Marco Giallini. Tommaso è sposato con Carla e ha due figli, Bianca e Andrea. Quando il ragazzo annuncia che vuole lasciare gli studi per diventare prete, lui farà di tutto per fargli cambiare idea.

Su Sky Cinema Due, infine, alle 21.15, il film thriller del 2021, di P. Schrader, Il collezionista di carte, con Oscar Isaac. William è un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo. La sua meticolosa vita viene scossa dall’incontro con un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune.