Stasera in tv domenica 5 giugno 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 5 giugno 2022. Su Raitre, il programma musicale Via dei Matti Picture Show con Stefano Bollani e Valentina Celli. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena con Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 5 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri. Due episodi: il primo s’intitola: “Il pappice e la noce“. Mina (Serena Rossi) riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talento della musica finito in un brutto giro. Mina e Domenico (Giuseppe Zeno) scoprono che il ragazzo potrebbe essere coinvolto in una rapina. A seguire, il secondo episodio: “Ansia di prestazione“. Irene chiede aiuto a Mina per una questione molto delicata: riguarda Gianluca, suo figlio, che per Mina è un pò un nipote. Il 16enne si è innamorato di una ragazza più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada; inoltre sono scomparsi dei soldi. Mina e Titti indagano.

Su Raitre, alle 21.25, il programma musicale Via dei Matti Picture Show. Puntata speciale, dedicata al cinema, del programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, rivelazione della scorsa stagione televisiva. La coppia indagherà con gli ospiti sul rapporto tra settima arte e sette note, che ha prodotto negli anni memorabili colonne sonore.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Con l’aiuto degli inviati e degli ospiti in studio, Giuseppe Brindisi racconta anche stasera ai telespettatori gli ultimi sviluppi della crisi scatenata dall’attacco russo in Ucraina. Il conduttore non tralascia poi di passare in rassegna le novità più significative del panorama politico ed economico di casa nostra.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Continuano gli appuntamenti in prima serata con il bizzarro programma (l’unico in cui per vincere bisogna dare risposte sbagliate) condotto da Paolo Bonolis. Tra le presenze fisse, oltre all’amico di sempre Luca Laurenti, ritroviamo gli ospiti del Salottino, capitanati da Claudia Ruggeri.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Fino al 26 giugno, data dell’ultima puntata di questa stagione, i fan del programma condotto da Massimo Giletti potranno continuare ad apprezzare i suoi monologhi e i faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità.

I film di questa sera domenica 5 giugno 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, con Christian Bale, Gary Oldman. Batman (Christian Bale), accusato ingiustamente della morte del malvagio Due Facce, ha lasciato Gotham City da otto anni. Ma quando sulla scena criminale della città si affacciano la ladra Selina Kyle (Anne Hathaway) e il terrorista Bane (Tom Hardy), Il Cavaliere Oscuro decide di tornare in azione.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2013, I delitti del Barlume – Il re dei giochi, con Filippo Timi. In una cittadina toscana tutto sembra scorrere tranquillo, finché uno degli abitanti viene ucciso. La vicenda porta Massimo, proprietario di un piccolo bar, a improvvisarsi detective.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 1998, di Tony Scott, Nemico pubblico, con Will Smith. L’avvocato Robert Clayton Dean entra in possesso, a sua insaputa, di un video che accusa di omicidio un dirigente della Nsa. Da quel momento alcuni agenti lo spiano con i più sofisticati sistemi elettronici.

Stasera in tv domenica 5 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Francesca Archibugi, Il nome del figlio, con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti. L’agente immobiliare Paolo Pontecorvo si incontra per una cena con parenti e amici. Ma una discussione apparentemente futile innesca una serie di polemiche, rancori e segreti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice league, con Ben Affleck, Henry Cavill. Batman e Wonder Woman formano una squadra con Aquaman, Cyborg e Flash per sconfiggere il perfido Steppenwolf. Ma per salvare il pianeta c’è bisogno di Superman.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2000, di Stephen Hopkins, Under suspicion, con Morgan Freeman. Portorico. Il ricco avvocato Henry Hearst, incalzato dal Capitano di polizia Benetez, deve difendersi dall’infamante accusa di aver violentato e ucciso due ragazzine.