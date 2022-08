Stasera in tv giovedì 4 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 4 agosto 2022. Su Rete 4 Giuseppe Brindisi conduce un nuovo appuntamento di Zona Bianca. Iris, invece, propone il film The water diviner con Russell Crowe.

Stasera in Tv giovedì 4 agosto 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’episodio Non desiderare la donna d’altri Don Matteo nota un nuovo che sta appiccando il fuoco ad autovettura nella quale c’è Francesca, che lavora in una cooperativa di recupero per tossicodipendenti. Il principale sospettato è inoltre Gaetano, ex detenuto appassionato di fotografia.

Rai 2, invece, alle 21:15, propone Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu. Anche l’ultimo appuntamento viene trasmesso da Portopiccolo. A salire sul palco ci sono Nek, Donatella Rettore, Ditonellapiaga, Alvaro Soler, Tananai, Fedez e tanti altri.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Opera all’Arena di Verona. Questa settimana va in scena Nabucco di Giuseppe Verdi. I protagonisti sono Sebastian Catana e Francesca di Sauro. Luca Zingaretti guida i telespettatori alla visione della pièce.

Stasera in Tv giovedì 4 agosto 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca. Giuseppe Brindisi si occupa della campagna elettorale, i no-vax, l’immigrazione e le baby gang. Tra gli ospiti Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Flavio Briatore.

Canale 5, alle 21.25, trasmette film commedia del 2018, Giù le mani delle nostre figlie con John Cena. Mitcher , Hunter e Lisa sono venuti a conoscenza che le loro figlie, amiche sin da quando erano piccole, hanno scelto di perdere la verginità durante il ballo di fine in anno. I tre genitori uniscono le forze per evitare che ciò accada.

Italia 1, invece, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Occhio per occhio In una cittadina dell’Ohio quasi tutti i cittadini si stanno ammalando di tumore. La causa è la Centrale elettrica a carbone, che smaltisce illegalmente le scorie. Wyatt e Grey, che per colpa dei rifiuti tossici hanno perso e genitori, meditano vendetta.

Nell’episodio che invece ha per titolo Festa di matrimonio La squadra di Lacroiz si occupa di una donna che ha bisogno di protezione dopo che la sorella è stata uccisa. Tra i sospettati però c’è un americano di origini serbe che fa parte di una cellula terroristica.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette il programma In Onda. Luca Telese e Marianna Aprile. La nuova coppia di conduttori continua ad occuparsi dei temi più importanti in materie di politica, economia ed attualità. Al centro la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre.

Su Nove, invece, alle 21.25, va in onda il film avventura del 1991, Robin Hood- La leggenda con Patrick Bergin. Inghilterra XII secolo. Robin decide di rifugiarsi nella foresta di Sherwood e diventare un fuorilegge per ribellarsi alla tirannia dello sceriffo di Nottingham.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2014, The water diviner con Russell Crowe. Anno 1919. L’agricoltore Joshua Connor lascia l’Australia per raggiungere Gallipoli, in Turchia. Il suo obbiettivo è infatti ritrovare i tre figli che erano partiti anni prima per andare a combattere al fronte.

Rai Movie, invece, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1962, Il Disordine con Sami Frey. Il film ruota attorno alla vita del giovane Mario, che è in cerca di un impiego per poter aiutare la madre malata. A Milano però incontra diversi personaggi, da una famiglia di industriali ad un falso prete.

Stasera in Tv giovedì 4 agosto 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2017, Gli Sdraiati con Claudio Bisio. Giorgio è separato dalla moglie ed un rapporto conflittuale con il figlio adolescente. La situazione però si complica quando il ragazzo si innamora della figlia di una delle sue ex amanti.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2006, Marie Antonoinette con Kristen Dunst. Francia XVIII secolo. Maria Antonietta è arrivata a Versailles per le sue nozze con Luigi XVI. Ben presto si rende conto quanto sia complicata la vita di corte e così decide di trovare rifugio nelle frivolezze.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2018, Remi con Daniel Auteuil. Remi, un bambino di 10 anni rimasto orfano, viene affidato al musicista di strada Vitalis che gira la Francia con la scimmietta Jolie-coeur e il cane Capi. Nel corso dei suoi viaggi Remi riuscirà però a risalire alle proprie origini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2018, Soldado con Benicio del Toro. Agli agenti Grillik e Graver è affidato l’incarico di fermare i membri di alcuni cartelli della droga messicani che stanno aiutando dei terroristi ad entrare negli Stati Uniti.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2004, The Jacket con Adrien Brody. Jack Stark, veterano della Guerra del Golfo, finisce in manicomio. Qui però viene sottoposto ad un terribile trattato che lo porterà a perdere coscienza. Al suo risveglio Jack infatti si ritrova improvvisamente nel 2007.