Stasera in tv venerdì 2 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 2 settembre 2022. Su Raidue, il film – documentario Tutto in un tempo piccolo, dedicato a due grandi artisti come Franco Califano ed Amanda Lear. Su Canale 5 invece va in onda la fiction Fratelli Caputo con Cesare Bocci e Nino Frassica.

Stasera in tv venerdì 2 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino. Titolo dell’episodio di stasera, Solo per i miei occhi. Lolita (Luisa Ranieri) indaga sulla morte di Bianca, una donna molto bella di cui non si avevano notizie da una settimana. Affermata suonatrice d’arpa, Bianca aveva affittato, all’insaputa del marito, l’appartamento in cui è stata ritrovata morta. Lolita inizia a scavare nella vita della donna.

Su Raidue, invece, alle 21.20, il film – documentario del 2022, di Massimo Cinque, Tutto in un tempo piccolo. Serata dedicata a due artisti diventate vere e proprie icone. Nel primo documentario si parla di Franco Califano, scomparso nel 2013, autore e interprete di canzoni indimenticabili, mentre il secondo è tutto su Amanda Lear. La storia di Califano parte dalla sua nascita a bordo di un aereo diretto a Tripoli.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night “Salvator Mundi”. Neri Marcorè dedica la puntata al Salvator Mundi. Rovinato, restaurato, contestato. Con la sua vendita da Christie’s per 450 milioni di dollari, il Salvator Mundi, attribuito a Leonardo, fa discutere ancora oggi tutti gli studiosi d’arte al mondo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, Il terzo indizio. Anche stasera Barbara De Rossi introduce e commenta le docu-fiction che ricostruiscono i casi di cronaca che hanno diviso l’opinione pubblica. Il programma, basato su processi che hanno già attraversato i tre gradi di giudizio, racconta la verità giudiziaria attraverso l’interpretazione di attori.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata della fiction Fratelli Caputo. Mentre tutte le donne e i ragazzi di casa Caputo sembrano sempre più uniti, Alberto (Cesare Bocci) viene messo alle strette da una mozione di sfiducia. L’idea è partita da Nino (Nino Frassica), deciso più che mai a rispedire il fratellastro a Milano assieme a tutta la sua famiglia.

Su La7, invece, alle 21.15, Eden. Ormai è un appuntamento fisso per chi condivide la battaglia di Licia Colò in difesa del nostro pianeta. Stiamo parlando della trasmissione che nel 2020 ha vinto il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo per la Tv del 2020, di R. Johnson, I delitti del Barlume – Tana libera tutti, con Filippo Timi. Durante il lockdown, Pasquale ha degli appuntamenti in videochat con Dolores, una bella spagnola. Ma quando la donna scompare, chiede aiuto a Massimo per ritrovarla.

Nove, Real Time

Su Nove e Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. “Inizia la sfida!”. Benedetta Parodi presenta la decima edizione, al via oggi, della popolare gara di pasticceria. A giudicare i 16 concorrenti ci sono Ernst Knam, Damiano Carrara e la “new entry” Tommaso Foglia.

I film di questa sera venerdì 2 settembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film drammatico del 2020, di Daniele Luchetti, Lacci, con Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando. Napoli. Aldo (Luigi Lo Cascio) e Vanda (Alba Rohrwacher) si sposano giovanissimi e hanno due figli. Con il passare del tempo l’uomo si sente soffocare e perde la testa per una studentessa con la quale scappa a Roma, abbandonando moglie e figli, pur sapendo che quest’avventura non avrà futuro.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Ariel Winograd, La rapina del secolo, con Diego Peretti. 2006. Una banda di ladri, capitanata da Fernando Araujo, decide di rapinare la filiale del Banco Rio ad Acassuso. Fu dei più famosi e meglio architettati colpi della storia dell’Argentina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2016, di Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams, Jeremy Renner. Alcune navicelle aliene atterrano sulla Terra. L’esperta di linguistica Louise Banks viene selezionata per far parte di una squadra che dovrà capire le loro intenzioni.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, John Hurt. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2009, di Sherry Hormann, Fiore del deserto, con Liya Kebede. La storia di Waris Dirie, nata in una famiglia di nomadi in un villaggio della Somalia. Diventata una nota top model sarà ambasciatrice all’Onu per i diritti delle donne.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Giuseppe Tornatore, Baarìa, con Francesco Scianna, Giacomo Poretti. Dal nonno bracciante al nipote emigrante, passando per il comunista Peppino: tre generazioni della famiglia Torrenuova di Bagheria raccontano il Novecento italiano.

Stasera in tv venerdì 2 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di A. Diwan, La scelta di Anne – L’événement, con Anamaria Vartolomei. Francia, 1963. Anne rimane incinta. Il rischio di vedere svanire il futuro per cui ha studiato la spinge verso quella che ritiene essere l’unica soluzione: abortire. Ma è illegale.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Thomas Carter, Save the last dance, con Julia Stiles, Kerry Washington. Dopo la morte della madre, Sara abbandona la danza classica e si trasferisce a Chicago. Qui fa amicizia con Derek, un giovane di colore ce le insegna a ballare l’hip-hop.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Il detective Alex Cross indaga su un serial killer che ha rapito numerose ragazze, tra cui la nipote del poliziotto. Lo affianca Kate MacTiernan, una dottoressa scampata al maniaco.