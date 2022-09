Moto GP San Marino, la programmazione del weekend: la gara in diretta su Sky e TV8

Condividi su

A partire da venerdì 2 settembre prende il via il Gran Premio di Moto GP del San Marino. L’appuntamento è il quattordicesimo in calendario per il moto-mondiale e si corre nel circuito Marco Simoncelli di Misano.

Moto GP San Marino, gli impegni del venerdì

Il Gran Premio di Moto GP di San Marino è il secondo che si corre in Italia in questa stagione. L’appuntamento è molto importante dal punto di vista della classifica generale. L’azzurro Pecco Bagnaia, infatti, è reduce da tre vittorie consecutive, che gli hanno permesso di ridurre il gap dal leader del mondiale Quartararo. Correndo in casa, è lecito attendersi un altro importante risultato per il pilota della Ducati.

Il weekend inizia, come già detto, il 2 settembre. Nel corso della giornata sono previste le prime due prove libere, con inizio fissato (rispettivamente) per le ore 09:50 e 14:05. La diretta televisiva è garantita da Sky, che manda in onda gli appuntamenti su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Moto GP (208).

Moto GP San Marino, il sabato si corrono le qualifiche

Il Gran Premio di Moto GP di San Marino prosegue sabato 3 settembre. La prima sessione della giornata è in calendario per le ore 09:55, quando i piloti corrono la terza prova libera. La quarta e ultima libera si svolge dalle ore 13:30 alle 14:00. Ambedue gli appuntamenti sono un’esclusiva Sky. Quello mattutino, infatti, è in programmazione solo sul canale 208, mentre la pomeridiana è trasmessa sui canali 208 e 201.

Dalle ore 16:10, invece, si disputano le qualifiche. L’appuntamento è decisivo per l’andamento di tutto il weekend, in quanto determina la griglia di partenza della gara domenicale. L’evento è visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GP. La sessione, inoltre, è la prima ad andare in onda anche in chiaro, in diretta su TV8.

La gara della domenica

Il fine settimana di corsa del Gran Premio di San Marino di Moto GP termina domenica 4 settembre. La giornata si apre alle 09:40 con il warm up. La sessione rappresenta, per i piloti, l’ultima occasione per sperimentare gli assetti migliori da utilizzare in gara. La diretta tv è garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Moto GP.

La gara, momento clou del weekend di Moto GP di San Marino, si corre dalle ore 14:00 ed è trasmessa dall’emittente satellitare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Moto GP e Sky Sport 4K. In chiaro, invece, la diretta è assicurata da TV8. Tutte le sessioni del fine settimana sono commentate, sia in chiaro che a pagamento, da Guido Meda e Mauro Sanchini. In streaming, gli appuntamenti sono visibili su Sky Go e Now TV.