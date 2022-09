Formula 1, la programmazione tv del Gran Premio d’Italia: qualifiche e gara in diretta su TV8

Condividi su

Venerdì 9 settembre parte il GP d’Italia di Formula 1. L’appuntamento, per i tifosi azzurri, è il più atteso tra tutti quelli presenti in calendario. Il circuito nel quale corrono le monoposto è quello dell’Autodromo Nazionale. Inaugurato nel lontano 1922, qui si sono disputate in totale 86 gare.

Formula 1 GP d’Italia, le prove libere del venerdì

Gli appuntamenti iniziali del GP d’Italia di Formula 1 sono in calendario il 9 settembre. In tale data si disputano le prime due prove libere. La sessione iniziale si apre alle ore 14:00 e si svolge per un’ora, sino alle 15:00. Poco più tardi, dalle 17:00 alle 18:00, si corrono le seconde libere.

Entrambe le sessioni sono trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti tv per tutto il mondiale. I canali dove sono mostrati gli eventi sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Il commento degli appuntamenti del venerdì del GP d’Italia di Formula 1 è a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Le qualifiche del sabato

Il fine settimana prosegue il 10 settembre. Dalle ore 13:00, le monoposto scendono in pista per la terza e ultima sessione di prove libere, che termina alle ore 14:00. Tale appuntamento, come di consueto, è trasmesso solo dall’emittente satellitare a pagamento. Qui, infatti, è in programmazione su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Il sabato del GP d’Italia di Formula 1 entra nel vivo dalle 17:00, quando prendono il via le qualifiche. La sessione è fondamentale per tutto il weekend, in quanto determina la griglia di partenza per la gara domenicale. L’importante impegno è in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Inoltre, la sessione è la prima del fine settimana ad essere trasmessa in diretta e in chiaro. In questo caso, il canale di riferimento è TV8. Il commento è curato dai già citati Vanzini e Chinchero, ai quali si aggiunge l’ex pilota Marc Genè.

Formula 1 GP d’Italia, la gara

Infine, l’evento clou del GP d’Italia di Formula 1 è atteso domenica 11 settembre. Alle ore 15:00, infatti, si accendono i semafori verdi del via alla gara. L’appuntamento è visibile, in diretta, su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Il commento della corsa è di Vanzini, Chinchero e Genè. A loro si aggiunge la voce di Matteo Bobbi, che spiega al pubblico a casa i momenti salienti del gran premio. Tutte le sessioni del weekend sono visibili in streaming tramite le applicazioni Sky Go e Now TV.