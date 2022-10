Stasera in tv domenica 30 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 30 ottobre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 30 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti. Due episodi: il primo s’intitola, “Non si scappa”. Mina (Serena Rossi) torna a Procida per incontrare il fratello, che si è innamorato della figlia di Juliette, la proprietaria del B&B. Gianluca ha chiesto aiuto alla sorella perché è turbato dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente.

A seguire, il secondo episodio, “La Sibilla Cumana”. La storia di Viola, una ragazzina difficile che vive in una casa famiglia ma vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare la vita di Mina. Decisa a tentare di tutto per aiutarla, Mina si mette sulle tracce della madre biologica, ficcandosi nei guai. Intanto Irene è alle prese con qualcosa di inaspettato: Luigi Abbamondi le inizia a piacere.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. L’incontro con i grandi personaggi, l’ironia di Luciana Littizzetto, la chiacchierata al Tavolo: il mix di attualità e spettacolo proposto da Fabio Fazio piace al pubblico, e gli ascolti volano. La puntata del 16 ottobre, alla quale hanno partecipato i Maneskin, è stata vista da quasi due milioni e mezzo di spettatori.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Anche stasera chi desidera approfondire gli argomenti che stanno catalizzando l’interesse dell’opinione pubblica può contare sulla competenza e il garbo di Giuseppe Brindisi. Con l’ausilio dei suoi ospiti e di servizi esclusivi, il conduttore cerca di tirare le somme sugli avvenimenti più caldi della settimana.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Al via un nuovo programma realizzato da Davide Parenti con gli inviati delle “Iene”. Oggi si parla della morte del manager del Monte dei Paschi David Rossi, avvenuta nel 2013, di cui si è spesso occupato Antonino Monteleone. Ufficialmente Rossi si tolse la vita gettandosi da una finestra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Non ci sarà da annoiarsi, questo è sicuro, ascoltando i commenti di Massimo Giletti sulle fibrillazioni dei nostri partiti politici: la ben nota carica polemica del conduttore troverà certamente l’occasione per esprimersi.

Tv8, Nove

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: Gran Premio del Messico. A una sola settimana dal Gran Premio degli Stati Uniti, la Formula 1 si sposta in Messico per la terz’ultima prova del Mondiale. Con il titolo già assegnato a Verstappen, Charles Leclerc cerca di conquistare la vittoria che qui manca alla Ferrari dal 1990.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Gabriele Corsi continua a raccontare le storie dei 5 contadini single in cerca d’amore e le ragazze di città. Tra i protagonisti: Alessandro, 32 anni, produttore di frutta e verdura ad Atzara in Sardegna, uno dei borghi più belli d’Italia.

I film di questa sera domenica 30 ottobre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2020, di John Hyams, Alone, con Jules Willcox, Marc Menchaca. Jessica è una vedova che viene rapita da un uomo misterioso e senza scrupoli. Per tentare di scappare dal suo carceriere dovrà affrontare le sue paure più profonde.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2017, di C. Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Canale 5, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John Garrity (Gerard Butler), imprenditore edile di Atlanta, assieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al figlio Nathan affronta un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo nel bunker di Thule, in Groelandia.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson. In un’America immaginaria dove il presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Niki Caro, La signora dello zoo di Varsavia, con Jessica Chastain. 1939. Durante l’occupazione nazista, Antonina e Jan Zabinski, gestori dello zoo di Varsavia, collaborano con la Resistenza per salvare centinaia di ebrei del ghetto della capitale polacca.

Stasera in tv domenica 30 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Matthew Hill e Landon Johnson, 1943 – Il filo della libertà, con Cary Elwes. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Francia occupata dai nazisti, Jacques usa la radio per infondere la speranza ormai perduta. Ma la Gestapo intercetta la trasmissione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Pedro Almodòvar, La mala educaciòn, con Gael Garcia Bernal. Un regista omosessuale riceve la visita di un vecchio compagno di scuola e gli propone un soggetto per un film. Tema: gli anni in collegio, insidiati da un prete pedofilo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1971, di Mel Stuart, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con Gene Wilder, Peter Ostrum. Cinque bambini vincono un concorso che ha come premio una visita alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non immaginano che uno di loro la erediterà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Dennis Gansel, Mechanic: resurrection, con Jason Statham. L’ex assassino Arthur Bishop pensava di essersi lasciato alle spalle la vita criminale. Ma quando il suo acerrimo nemico cerca di rapire l’amore della sua vita, Bishop torna in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Tate Taylor, La ragazza del treno, con Emily Blunt, Luke Evans. Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcool, dovuti alla separazione dal marito. Nonostante ciò, ogni mattina prende il treno e si reca a New York. Ma un giorno…