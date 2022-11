Grande Fratello Vip 10 novembre diretta: concorrenti, eliminati, nomination

Condividi su

Questa sera, giovedì 10 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti, Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Nella nuova puntata verrà dato spazio all’amicizia creatasi tra Antonino Spinalbese e Giaele, ma non solo. Il conduttore si soffermerà anche sulle ultime news riguardanti Antonella, Edoardo e Micol. Tre sono inoltre i concorrenti al televoto e dunque a rischio eliminazione: Attilio, Giaele e Pamela. Chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Grande Fratello Vip 10 novembre diretta

La puntata del 10 novembre del Grande Fratello Vip inizia con un colpo di scena. Luca Salatino sta infatti per incontrare la sua fidanzata Soraia, di cui sente spesso la mancanza. Quest’ultima infatti sembra non gradire il fatto che per tal ragione lui sia sempre troppo triste. Lo metterà dunque di fronte ad una scelta. O inizierà un nuovo percorso all’interno della casa, o andrà via con lei.

Soraia ha scritto una lettera al suo fidanzato in cui gli dice che questi momenti di sconforto li passa anche lei, ma cerca di essere forte nonostante senta un vuoto in ogni momento della giornata: “Quando uscirai dalla casa saremo ancora più consapevoli del nostro amore”.

Luca si dirige subito dopo nel cortiletto dove ha modo di incontrare la sua fidanzata che gli conferma ancora una volta l’amore che prova per lui. Gli chiede però di non piangere più e di affrontare da domani un nuovo percorso all’interno del Grande Fratello Vip, e di lasciarsi andare.

Luca avrà così modo di riflettere su quanto gli è stato detto dalla sua fidanzata. Si dirige poi in passerella dove comunica a Soraia che ha scelto di proseguire il percorso all’interno della casa.

Una fidanzata per Tavassi

La puntata del 10 novembre del Grande Fratello Vip prosegue con la questione legata ad Edoardo Tavassi, che sembra sia entrato nella casa per riuscire a trovare colei che sarà la mamma dei suoi figli. Entra in confessionale e subito dopo viene raggiunto da Oriana, Patrizia e Sara, per riuscire a capire chi delle tre possa essere il suo tipo.

I legami sentimentali non riguardano solo Tavassi all’interno della casa. La vicenda riguardante Antonella, Edoardo e Micol sta incuriosendo il pubblico. In settimana la Fiordelisi ha ripensato molto all’incontro avvenuto con il suo ex fidanzato nella scorsa puntata. Afferma infatti che pensa di aver perso l’amicizia di Gianluca, ribadendo il concetto che al di fuori della casa è sempre stato un suo punto di riferimento.

Il conduttore chiede ad Edoardo se può descrivere il loro amore, nato all’interno del Grande Fratello Vip. Donnamaria risponde che nel fare un paragone tra i sentimenti che prova per Antonella, e quelli che ha provato per precedenti esperienze, nota che quelli per la Fiordelisi sono forti, tanto da portarlo a dire di esserci innamorato. In questa storia fa la sua parte anche Micol ex fidanzata di Edoardo, e ciò suscita gelosia in Antonella.

Grande Fratello Vip 10 novembre: l’esito del televoto

Alfonso Signorini chiude ufficialmente il televoto della puntata del 10 novembre del Grande Fratello Vip, e chiama Pamela in mistery. All’interno vi è una magic box, dove a breve si materializzerà una persona che non vede l’ora di incontrarla. Appare così Marco Bellavia che le propone alcune cose. Nel caso in cui lei dovesse rimanere nella casa lui l’aspetterà, ma se dovesse uscire vorrebbe passare un week-end con lei.

Tra Giaele e Antonino invece le cose sembrano essersi complicate. Il rapporto si è inclinato infatti dall’ingresso di Oriana, che è molto vicina a Spinalbese. Ma non solo, quest’ultimo ha affermato in settimana di non voler essere complice di eventuali problemi di coppia tra Giaele e suo marito. Proprio la De Donà riceve una sorpresa da parte del padre, che le dice di togliersi questa etichetta dell’amore libero e le consiglia di fare serenamente il suo percorso. La rassicura inoltre dicendole che sente costantemente Brad, suo marito.

E’ il momento di Attilio, in nomination insieme a Pamela e Giaele. Una clip mostra alcune incomprensioni che ha avuto in questi giorni con Patrizia e Wilma.

Subito dopo Alfonso Signorini annuncia che il primo dei vipponi a salvarsi è Attilio, mentre Pamela deve abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, portando però con sé il bussolotto.

Immuni e nomination

Gli immuni scelti dai concorrenti sono Daniele, Luca e Antonella. Orietta sceglie di dare l’immunità a Giaele mentre Sonia ad Antonino.