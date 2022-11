Stasera in tv domenica 13 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 13 novembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv domenica 13 novembre 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.00, Tennis: ATP Finals 2022. Anche quest’anno il Pala Alpitour di Torino ha l’onore di ospitare il torneo di fine stagione riservato ai più forti tennisti al mondo. I magnifici otto del 2022 sono Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Per lo storico show ideato e condotto da Fabio Fazio quella in corso è la 26° edizione: in onda da settembre 2003, il programma è stato appannaggio di Raitre fino a giugno 2017. Poi è passato su Raiuno fino all’estate 2019 e, dopo un’edizione su Raidue (2019-2020), è tornato su Raitre.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. A giudicare dall’inizio della legislatura, il rapporto all’interno delle coalizioni e tra maggioranza e opposizione è destinato a essere poco collaborativo. Se ne parla questa sera nello studio del programma di Giuseppe Brindisi, dove gli ospiti si confrontano con l’aiuto di sondaggi e servizi esclusivi.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Stasera, nella terza puntata, Nina Palmieri torna a occuparsi della vicenda di Carlo Gilardi, 92enne di Airuno (Lucca) che dal 2020 si trova in una residenza per anziani contro la sua volontà. L’ex badante dell’uomo e la stessa Palmieri sono stati denunciati per diffamazione dalla tutrice legale di Gilardi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Lo sguardo indiscreto di Massimo Giletti torna a posarsi sulla politica italiana, per commentare con la consueta carica polemica le schermaglie tra governo e opposizione che stanno caratterizzando queste settimane.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Brasile F.1. Sul tracciato di Interlagos si disputa la penultima prova del Mondiale. Qui lo scorso anno Lewis Hamilton tagliò per primo il traguardo. Dopo un avvio da dimenticare Hamilton ha conquistato due secondi posti consecutivi.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Penultimo appuntamento con il reality condotto per il secondo anno consecutivo da Gabriele Corsi. Per le ragazze di città proseguono gli impegni quotidiani: dal lavoro nei campi con la sveglia all’alba alla pulizia delle stalle.

Su Real Time, alle 20.50, il reality Il castello delle cerimonie. Donna Imma e Matteo aprono le porte del loro castello alla star di Tk Tok Giovanna, che sogna per la sua Prima Comunione una festa scintillante. Riusciranno a esaudire il suo desiderio?

I film di questa sera domenica 13 novembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2019, di Roxann Dawson, Atto di fede, con Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace. Il ragazzino John Smith (Marcel Ruiz), rimasto intrappolato in un lago gelato del Missouri per 15 minuti prima di essere soccorso, lotta in ospedale tra la vita e la morte. I medici sono pessimisti, ma la madre adottiva Joyce (Chrissy Metz), sostenuta da una fede incrollabile, non smette di sperare.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Pal Oie, The tunnel – Trappola nel buio, con Thorbjorn Harr. Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel intrappolando così molti viaggiatori, tra cui Stein e sua figlia. Faranno di tutto per trovare una via d’uscita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix. L’imperatore Marco Aurelio viene ucciso dal figlio Commodo (Joaquin Phoenix) per impedirgli di nominare suo erede il generale Massimo (Russell Crowe). Poi Commodo fa sterminare la famiglia del militare, che riesce a fuggire finendo nelle mani di un mercante di schiavi. Diventerà un gladiatore.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2003, di Kevin Costner, Terra di confine – Open range, con Kevin Costner, Robert Duvall. 1882. Quattro cowboy conducono il bestiame tra le praterie del Montana. Dovranno lottare per salvare la mandria dalle grinfie di un losco allevatore e di uno sceriffo corrotto.

Stasera in tv domenica 13 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Nancy Meyers, Lo stagista inaspettato, con Robert De Niro. Jules Ostin, fondatrice di una società di moda, decide di assumere come stagista il sessantenne Ben Whittaker. Dopo la diffidenza iniziale, tra i due nasce una bella amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2000, di Christopher Nolan, Memento, con Guy Pearce, Joe Pantoliano. Un detective cerca di catturare per poi giustiziare gli assassini di sua moglie. Ma una malattia gli impedisce ogni volta di ricordare ciò che ha fatto negli ultimi 10 minuti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2010, di David Slade, The Twilight Saga: Eclipse, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Bella vorrebbe sposare Edward ma Jacob, innamorato di lei, cerca di dissuaderla. Nel frattempo, Victoria ha radunato un esercito di vampiri per annientare l’odiata nemica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di William Monahan, London Boulevard, con Colin Farrell. Mitchel è appena uscito di prigione e vuole restare pulito. Ma alcuni amici, coinvolti con la malavita londinese, lo minacciano per costringerlo a riunirsi a loro.