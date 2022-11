Stasera in tv venerdì 25 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 25 novembre 2022. Su Raitre, il film drammatico La vita che verrà – Herself. Su Nove, il varietà Fratelli di Crozza di cui va in onda il meglio di, in quanto Maurizio Crozza è positivo al Covid.

Stasera in tv venerdì 25 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Inghilterra-Usa. Protagonista della gara di stasera un’altra delle formazioni più quotate del calcio mondiale: si tratta della squadra inglese vice campione d’Europa che, agli ordini del commissario tecnico Gareth Southgate, sfida gli Stati Uniti. L’incontro si disputa allo Stadio Al-bayt di Al Khor, teatro della cerimonia d’apertura.

Su Rai 5, alle 21.45, il programma musicale Filarmonica della Scala. Tema. Si conclude il racconto della storia della Filarmonica con alcune pagine tratte dai concerti diretti da Fabio Luisi, impegnato nel Don Juan di Strauss, e Bobby McFerrin, in opere di Bernstein, Fauré, Vivaldi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche stasera Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, aggiorna i telespettatori sui casi più scottanti di cronaca nera avvalendosi di ricostruzioni, testimonianze inedite e collegamenti con gli inviati. In studio intervengono esperti e giornalisti, chiamati a commentare i temi della puntata.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tra sforamenti di bilancio, polemiche politiche e bollette astronomiche, nei mesi a venire ci sarà poco da ridere. Diego Bianchi e i suoi compagni di viaggio provano almeno a guardare la realtà con un pizzico di ironia e disincanto.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Continua l’11° stagione del reality condotto, tra gli altri, da Giorgio Locatelli. Per la prova “Mystery Box” i cuochi amatoriali devono realizzare un piatto a loro scelta utilizzando acqua di mare. Ospite della puntata, il pasticciere Iginio Massari.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza e i suoi personaggi continuano ad ottenere buoni ascolti ottenendo uno share superiore al 6% con picchi di oltre 1,5 milioni di telespettatori. Tra le imitazioni ricorrenti: Giorgia Meloni, Enrico Letta e Mattia Binotto.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno – “Pasticceria moderna”. Siamo giunti alla tanto attesa pasticceria moderna, la prova che decide le sorti dei semifinalisti in gara nel programma di Benedetta Parodi. Tra stratificazioni e glasse super lucide, chi riuscirà ad arrivare in finale?

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Il grande gioco – “Ritiro”, con Giancarlo Giannini, Francesco Montanari, Elena Radonicich. Dino inizia a sospettare del tradimento di Elena. Nel frattempo, Corso porta Lagioia al Milan e, ormai salvata l’immagine di Quintana, lo spinge verso Kirillov. A seguire “Contropiede“.

I film di questa sera venerdì 25 novembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film drammatico del 2020, di Phyllida Lloyd, La vita che verrà – Herself, con Clare Dunne. Esasperata da un marito violento, Sandra (Clare Dunne) se ne va di casa con le sue due bambine. Ottenere un alloggio dai servizi sociali è impossibile e allora la donna decide di costruirsi lei stessa un’abitazione. Sembra un’idea irrealizzabile, ma con l’aiuto di nuovi amici e una grinta indescrivibile ci riesce.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Dominique Farrugia, Separati ma non troppo, con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin. Il matrimonio di Yvan e Delphine è in crisi e i due si separano. Ma a causa di problemi economici, l’uomo è costretto a tornare a casa: la forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Roberto Capucci, Mio fratello, mia sorella, con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi. Nikola (Alessandro Preziosi) e la sorella Tesla (Claudia Pandolfi) non si vedono da 20 anni. Si ritrovano al funerale del padre, e scoprono che nel testamento è scritto che, per accedere all’eredità, i figli devono vivere insieme per un anno nella casa di famiglia. La convivenza all’inizio non è facile, ma poi…

Italia 1, Iris, La 5

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith. New York, 2012. Lo scienziato Robert (Will Smith), sopravvissuto a un’epidemia, di giorno vaga in una città deserta. Al tramonto si barrica in casa con il cane mentre le strade sono invase da umani tramutati in zombie. Robert sta sperimentando un antidoto e vuole testarlo su uno dei mostri.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film poliziesco del 1983, di Clint Eastwood, Coraggio… Fatti ammazzare, con Clint Eastwood, Jack Thibeau. L’ispettore Callaghan si occupa di alcuni strani omicidi. Durante le indagini, scopre che tutte le vittime avevano partecipato anni prima allo stupro di una pittrice.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2004, di John Hamburg, …E alla fine arriva Polly, con Jennifer Aniston, Ben Stiller. Reuben, uomo rigido e razionale, dopo essere stato tradito dalla moglie in luna di miele, s’innamora di Polly che gli farà mettere in discussione il suo stile di vita.

Stasera in tv venerdì 25 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di John Woo, Paycheck, con Ben Affleck. Michael Jennings, giovane informatico, accetta che alla fine di ogni incarico gli venga cancellata la memoria. Dopo l’ultimo lavoro, però, si ritrova con una fidanzata e braccato da alcuni sicari e dall’Fbi.