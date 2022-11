X Factor 24 novembre: eliminati i Disco Club Paradiso e Joelle

Condividi su

Giovedì 24 novembre in prima serata su Sky è andato in onda un nuovo appuntamento di X Factor, condotto da Francesca Michielin.

Nel quinto Live Show i protagonisti devono affrontare due manche. Nella prima torna il momento della “giostra”, un medley nel quale si esibiscono senza soluzione di continuità con i brani. La seconda invece è dedicata alle cover.

E’ prevista una doppia eliminazione e di conseguenza scopriremo chi saranno i 5 semifinalisti di questa edizione.

Ospiti della puntata Lazza e Rosa Linn.

X Factor, diretta 24 novembre, prima manche

Nella diretta del 24 novembre Francesca Michielin illustra ai telespettatori come si articolano le due manche. La prima è dedicata alla “giostra”, esibizione di 7 minuti senza interruzioni nel quale i protagonisti in gara hanno a disposizione solo 1 minuto ciascuno. Tutti preferiscono portare la cover di un brano che hanno già cantato nelle scorse settimana.

Nel corso della puntata sono previste due eliminazioni, una per ogni manche.

I primi a salire sul palco sono i Disco Club Paradiso con Salirò di Daniele Silvestri , seguono Joelle con I’m with you di Avril Lavigne, gli Omini con No Sleep Till’ Brooklyn dei Beastie Boys.

E ancora Beatrice Quinta con Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti; i Santi Francesi con Creep dei Radiohead. Si esibiscono successivamente Linda con Chasing Cars degli Snow Patrol e i Tropea con Asilo Republic di Vasco Rossi.

Rkomi ha trovato i Disco Club Paradiso e Linda un po’ sottotono. Anche per Fedez e Ambra Angiolini i Disco Club Paradiso “hanno sofferto di più”. A difendere il gruppo è Dargen D’Amico.

Chiuso il televoto il pubblico ha decretato che Joelle è la prima cantante eliminata.

X Factor, la seconda manche con l’orchestra dal vivo

Nella seconda manche i cantanti devono proporre ai giudici una nuova cover, esibendosi per la prima volta con l’orchestra dal vivo. Prima di iniziare però la conduttrice accoglie sul palco il primo ospite. E’ Lazza che canta Panico.

Aprono le danze gli Omini che interpretano Bitter Sweet Symphony dei The Verve. Dargen D’Amico si aspettava qualcosa di più irriverente. L’opinione è in parte condivisa anche da Rkomi e Ambra Angiolini. Prende le loro difese Fedez.

I Disco Club Paradiso cantano Cuore Matto di Little Tony. Rkomi e Ambra Angiolini spiegano che sono finalmente usciti dalla loro comfort zone anche se hanno trovato rischiosa la scelta di uno dei capolavori della musica italiana. Esibizione non gradita invece da Fedez. Il loro coach ha notato che l’attacco un po’ sottotono.

Linda invece propone Running Up That Hill di Kate Bush. La ragazza è obbligata a ripetere l’esecuzione a causa di un problema tecnico. Solo complimenti da parte dei giudici che sta imparando a gestire al meglio la voce.

Le ultime esibizioni

Arrivano i Tropea che cantano Song to Say Goodbye dei Placebo. Solo congratulazioni da parte dei giudici hanno potuto ascoltarli anche in una nuova chiave musicale.

E’ il turno dei Santi Francesi che cantano Somebody That I Used To Know di Gotye. Brevi commenti ma tutti positivi da parte dei giudici. Hanno trovato magistrale l’arrangiamento e la loro interpretazione.

Ultima a salire sul palco è Beatrice Quinta che interpreta Don’t Stop Believin’ dei Journey. I giudici riconoscono le sue qualità ma non hanno gradito pienamente l’esecuzione.

Nell’attesa di conoscere l’esito del televoto si esibisce la seconda ospite della serata, Rosa Linn.

Vanno direttamente in semifinale Linda, i Santi Francesi, gli Omini e Beatrice Quinta.

Si sfidano al ballottaggio i Tropea e i Disco Club Paradiso con i propri cavalli di battaglia. I primi hanno scelto Luna dei Verdena. Gli avversari invece Svalutation di Adriano Celentano.

I giudici decidono di eliminare i Disco Club Paradiso.