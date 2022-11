Melaverde 27 novembre in Val Brembana e operazioni di addestramento

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 27 novembre. Come sempre i due conduttori on the road vanno percorrono l’Italia da Nord a Sud alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese. E le mostrano e le commentano personalmente ai telespettatori. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo dove si sono recati oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Qui tutte le anticipazioni. L’appuntamento è su Canale 5 pochi minuti prima di mezzogiorno.

Melaverde 27 novembre in Val Brembana

La puntata di Melaverde di oggi domenica 27 novembre è ambientata in Val Brembana.

Da sempre Melaverde si è impegnata per mostrare ai telespettatori le meraviglie che rendono l’Italia un paese unico al mondo. Ha raccontato interi territori che racchiudono storie, eccellenze e grandi prodotti gastronomici.

Ma qual è quella magia che permette all’Italia di fare la differenza? Sono le persone e i loro talenti che, tramandati da generazioni, continuano a mantenere vivo lo spirito italiano.

Questa settimana le telecamere di Melaverde di domenica 27 novembre raggiungeranno la Val Brembana, una terra di talenti dove conosceremo diversi protagonisti, ognuno dei quali nasconde una storia tutta da scoprire. Ognuno con un talento da raccontare. In particolare il programma questa volta fa tappa nei Comuni di Olmo Al Brembo, Camerata Cornello e San Pellegrino Terme.

Vincenzo Venuto con la Guardia di Finanza

Nella puntata di Melaverde di domenica 27 novembre Vincenzo Venuto contribuisce a rendere l’appuntamento settimanale ricco di adrenalina ed azione. In particolare il conduttore di questa seconda parte parteciperà ad una serie di operazioni di addestramento della Guardia di Finanza. Assisteremo, ad esempio, a delle operazioni svolte con l’ausilio di elicotteri, come ad esempio il pedinamento occulto di auto sospette, agli interventi di soccorso in montagna. La Guardia di Finanza è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

