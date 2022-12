Stasera in tv giovedì 8 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 8 dicembre 2022. Su Rai 1 per il ciclo Purché finisca bene va in onda Diversi come due gocce d’acqua. Italia 1 invece propone il film Point Break.

Stasera in Tv giovedì 8 dicembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, Purché finisca bene- Diversi come due gocce d’acqua. Gaetano, figlio di una nobile famiglia napoletana, è obbligato a trasferirsi a Francoforte dove lo aspetta un lavoro deciso dal padre. Prima di partire investe Sharon, distruggendo l’auto d’epoca della madre defunta.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Che c’è di nuovo. Ilaria D’Amico si occupa della manovra economica, delle intercettazioni e degli scandali finanziari della serie A. Focus anche sul cenone di Natale, ridimensionato a causa del caro prezzi. Ospiti Oscar Farinetti, Vittorio Sgarbi, Francesco Facchinetti, Carlo Cottarelli e Lorenzo Biagiarelli.

Rai 3, alle 21.25, propone il film biografico del 2018, Brian Banks- La partita della vita con Aldis Hodge. La pellicola racconta la storia vera del giocatore di football americano Brian Banks finito ingiustamente in prigione con l’accusa di stupro. Cinque anni dopo lascia il penitenziario e spera di riuscire a coronare un sogno, giocare nella Nfl.

Stasera in Tv giovedì 8 dicembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda il film commedia del 2004, The terminal con Tom Hanks. Viktor Navorski, cittadino della Krakozhia, si trova all’aeroporto di New York dove viene a conoscenza che nel proprio paese è attualmente in atto un colpo di Stato. Dopo la negazione del visto di ingresso degli Stati Uniti e l’impossibilità di tornare a casa, l’aeroporto si trasforma nel suo luogo di rifugio.

Canale 5, alle 21.25, trasmette gli ultimi episodi della fiction Incastrati con Ficarra e Picone. Padre Santissimo, dopo aver compreso il legame tra Valentino, Salvo e il vicequestore Scalia, decide di non ucciderli ma di sfruttare la situazione per riuscire a scoprire come stanno proseguendo le indagini. Salvo e Valentino intanto si recano con Agata in commissariato ma vengono riconosciuti.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2015, Point Break con Edgar Ramirez. L’ex atleta di sport estremi Johnny ha deciso di abbandonare la carriera dopo la morte di un amico avvenuta nel corso di una gara di motocross. Decide però di collaborare con l’FBi per arrestare una squadra di rapinatori i quali sono specialisti di sport estremi. Per farlo dovrà infiltrarsi nella loro organizzazione.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dell’operato del Governo con le proprie ripercussioni, affrontando anche i temi più caldi di politica ed economia nazionale e internazionale. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette Sulle tracce dell’assassino- il caso Yara. Seconda parte del racconto della storia di Yara Gambirasio, la tredicenne trovata senza vita nel 201..

I film stasera su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2001, Don’t say a word con Michael Douglas. New York. I membri di un’organizzazione criminale decidono di rapire la figlia di Nathan, un famoso psichiatra. In cambio della liberazione pretendono che Nathan scopra il codice che si cela nella mente disturbata di una paziente.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 1990, Mediterraneo con Diego Abatantuono. Seconda Guerra Mondiale. Otto militari italiani sono obbligati a partire per raggiungere un’isola sull’Egeo. Lontano da loro paese per tre anni, dimenticano la guerra familiarizzando con gli abitanti del luogo.

Stasera in Tv giovedì 8 dicembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Cetto c’è senza dubbiamente con Antonio Albanese. Cetto ha lasciato da tempo l’Italia per trasferirsi in Germania. E’ poi costretto a tornare nel proprio paese quando scopre che la zia è ammalata e che vuole rivelargli un segreto. Cetto scopre così di essere figlio di un principe.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film western del 1966, Il Buono, il Brutto e il Cattivo con Clint Eastwood. Nel corso della Guerra di Secessione, Joe, Tuco e Sentenza soprannominati rispettivamente il Buono, il Brutto e il Cattivo decidono di unire le forze per riuscire a trovare un carico di lingotti d’oro.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2019, Il giorno più bello del mondo con Alessandro Siani. Arturo, impresario teatrale con problemi economici, si ritrova ad occuparsi di due bambini, Gioele e Rebecca. Quando Arturo si rende conto che Gioele è dotato di superpoteri, farà di tutto per proteggerlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film drammatico del 2008, Pride and glory- il prezzo dell’onore con Colin Farrell. Il detective Tierney deve indagare su quanto è accaduto ad alcuni colleghi nel corso di un raid antidroga non andato a buon fine. L’Agente Egan intanto sta cercando Angel Tezo, narcotrafficante sfuggito all’arresto.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2009, The box con Cameron Diaz. Arthur e Norma ricevono una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decidono di premerlo otterranno un milione di dollari ma uno sconosciuto verrà ucciso. Hanno solo 24 ore di tempo per prendere la loro decisione.