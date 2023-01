Stasera in tv sabato 14 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 14 gennaio 2023. Su Raitre, Città segrete, con Corrado Augias. Su Tv8, il reality 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese

Stasera in tv sabato 14 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tali e quali. Anche stasera i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio devono giudicare le esibizioni dei concorrenti non famosi (scelti tra tutti quelli che hanno inviato i video amatoriali alla redazione del programma), che imitano le star del mondo della musica italiana e internazionale.

Su Raitre, alle 21.45, Città segrete. Anche stasera Corrado Augias dedica la puntata a New York. Il viaggio tocca luoghi come il Chrysler Building, la Morgan Library, il memoriale dedicato all’11 settembre e la Carnegie Hall. Riviviamo anche le storie di vari personaggi legati alla città, come Audrey Hepburn e Frank Sinatra, e la tragica fine di John Lennon.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Il malato immaginario. Il Teatro Franco Parenti festeggia i suoi 50 anni (il 16 gennaio) con una trilogia di Molière, del quale si celebrano domani i 400 anni dalla nascita. Nei panni del malato c’è Gioele Dix, già nella pièce del 2015 diretta anch’essa da Andrée Ruth Shammah.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Seconda puntata della nuova edizione del programma in cui i protagonisti assoluti sono sempre i sentimenti, le emozioni, le sorprese, i sorrisi e gli imprevedibili ricongiungimenti che Maria De Filippi narra con particolare attenzione, delicatezza, cura e discrezione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese arriva in Val D’Aosta alla ricerca del miglior ristorante in alta quota. Il bonus del conduttore va alla migliore zuppa. Partecipano alla sfida Il Ristorante Chiecco e La Grolla di Courmayeur e Novez e Campo Base di Champoluc.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Costa Concordia – Trappola in mare. A 10 anni dal naufragio della nave Costa Concordia dove persero la vita 32 persone, si ricostruisce la vicenda accaduta all’Isola del Giglio. Il comandante Schettino è stato condannato per omicidio plurimo colposo.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista è Karina, che non è in grado di prendersi cura di se stessa a causa del peso. I genitori si occupano di lei come se fosse una bambina, ma forse non è troppo tardi per rimediare ai danni che ha causato al suo corpo.

I film di questa sera sabato 14 gennaio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2005, di Mikael Hafstrom, Derailed – Attrazione letale, con Clive Owen. Charles, perfetto padre di famiglia, incontra per caso la sexy Lucinda, con la quale vive un’avventura. Ma la situazione prende una brutta piega e lui si ritrova al centro di un ricatto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente!, con Claudio Bisio. Per una svista, il precario Peppino viene eletto presidente della Repubblica. La sua disarmante onestà conquista il popolo, ma dovrà fare i conti con i complotti e incidenti diplomatici.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Pierre Coffin, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello di cui ignorava l’esistenza, un fratello che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di Gru.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford, Willem Dafoe. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.

Stasera in tv sabato 14 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21,15, il film giallo del 2023, I delitti del Barlume – Indovina chi?, con Filippo Timi. Sono ormai passati 9 mesi e Beppe e Tiziana sono ora una famiglia. Intanto, la Fusco e Viviani devono indagare sull’amministratore di condominio e la pediatra di Beppe.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Steven Soderbergh, Erin Brockovich – Forte come la verità, con Julia Roberts. Erin, caparbia segretaria di uno studio legale, scopre che una potente società è responsabile dell’inquinamento con sostanze cancerogene di una falda acquifera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1971, di Steven Spielberg, Duel, con Dennis Weaver, Jacqueline Scott. David, commesso viaggiatore, sorpassa con la sua auto un’enorme autocisterna. Sarà l’inizio di un incubo: il misterioso conducente di questa è intenzionato a dargli la caccia e ucciderlo.