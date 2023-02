Serie A 21esima giornata, la programmazione tv: le partite su Sky e DAZN

Condividi su

Sabato 4 febbraio parte la 21esima giornata di Serie A. Il turno del massimo campionato di calcio, come di consueto, è formato da dieci partite, tutte visibili in diretta ed esclusiva su DAZN. L’emittente satellitare Sky Sport, invece, manda in onda solo tre appuntamenti.

Serie A 21esima giornata, gli anticipi

Gli anticipi della 21esima giornata di Serie A si disputano, come già detto, il sabato. Si parte alle ore 15:00, quando si affrontano la Cremonese e il Lecce, ovvero due delle neo promosse della stagione. Alle 18:00, invece, si trovano faccia a faccia la Roma di José Mourinho e l’Empoli di Paolo Zanetti, due dei team più in forma dell’intero torneo.

L’ultimo anticipo della 21esima giornata di Serie A ha il fischio di inizio previsto per le 20:45. Presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo accoglie l’Atalanta, squadra in piena corsa per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. Sassuolo – Atalanta è l’unica sfida ad essere in programmazione anche su Sky, che la ha nei palinsesti di Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Il derby di Milano

La 21esima giornata di Serie A entra nel clou domenica 5 febbraio. Alle 12:30, su DAZN e Sky, inizia l’appuntamento tra lo Spezia e la capolista Napoli: la compagine guidata da Luciano Spalletti è alla ricerca della quinta vittoria di fila. Spezia – Napoli è in programmazione su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

La domenica calcistica prosegue alle 15:00 con Torino – Empoli, mentre alle 18:00 lo Stadio Artemio Franchi di Firenze è il teatro della sfida tra la Fiorentina e il Bologna. Entrambi sono offerti al pubblico dalla sola DAZN, così come il big match delle 20:45 tra il Milan e l’Inter.

Serie A 21esima giornata, i posticipi

La 21esima giornata di Serie A continua lunedì 6 febbraio alle 18:30, con l’Hellas Verona che cerca i tre punti ai danni della Lazio. Alle 20:45, invece, parte l’importante incontro per la salvezza tra il Monza e la Sampdoria. Questa è l’ultima partita ad essere trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Il turno di campionato termina martedì 7, quando alle 20:45 si gioca Salernitana – Juventus.

Serie A 21esima giornata, i telecronisti

Di seguito i commentatori di Sky per la 21esima giornata di Serie A.

Sassuolo – Atalanta : Zancan e Marocchi;

: Zancan e Marocchi; Spezia – Napoli : Compagnoni e Orsi;

: Compagnoni e Orsi; Monza – Sampdoria: Polizzi e Minotti.

Qui, invece, i telecronisti scelti da DAZN in occasione della 21esima giornata di Serie A.

Cremonese – Lecce : Zanon e Schwoch;

: Zanon e Schwoch; Roma – Empoli : Mastroianni e Giaccherini;

: Mastroianni e Giaccherini; Sassuolo – Atalanta : Santi e Bazzani;

: Santi e Bazzani; Spezia – Napoli : Buscaglia e Marcolin;

: Buscaglia e Marcolin; Torino – Udinese : Calogero e Budel;

: Calogero e Budel; Fiorentina – Bologna : Mancini e Gobbi;

: Mancini e Gobbi; Inter – Milan : Pardo e Tiribocchi;

: Pardo e Tiribocchi; Hellas Verona – Lazio : Testoni e Behrami;

: Testoni e Behrami; Monza – Sampdoria : Giustiniani e Parolo;

: Giustiniani e Parolo; Salernitana – Juventus: Borghi e Stramaccioni.