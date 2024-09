Amore alla prova, il 6 dicembre la scelta finale dei protagonisti: il faccia a faccia tra coniugi

Mercoledì 6 dicembre, su Real Time, giunge al termine l’esperimento di Amore alla prova. Il programma, novità assoluta dei palinsesti della rete Discovery, è guidato da Giulia De Lellis.

Al centro di Amore alla prova del 6 dicembre ci sono i protagonisti che hanno deciso di rivolgersi alla trasmissione per testare la solidità del proprio rapporto. In particolare, quattro coppie in crisi hanno potuto convivere per circa 14 giorni con una persona sconosciuta fino a quel momento. Quest’ultima, almeno nelle intenzioni, presenta delle caratteristiche che invece mancano al proprio partner.

Per tutta la durata di Amore alla prova, fidanzati e fidanzate non si sono potuti né sentire né vedere. A supportarli, nel corso dell’esperienza, c’è Matteo Radavelli, psicologo e psicoterapeuta.

Con l’appuntamento del 6 dicembre, come già detto, termina Amore alla prova. Lo show, composto da quattro puntate, ha convinto fino ad ora una media di circa 350 mila telespettatori, per una share dell’1,80%.

È il momento della scelta definitiva

Ad Amore alla prova, i protagonisti sono giunti alla tanto attesa scelta finale. Dopo aver passato 14 giorni lontani dai propri compagni, hanno la possibilità di incontrarli e discutere con loro. Insieme, poi, devono scegliere se abbandonare la trasmissione insieme o se, invece, lasciare il partner per iniziare un nuovo corso di vita. A guidare i confronti c’è la conduttrice Giulia De Lellis, che prova a far comprendere ai partecipanti quale possa essere la scelta migliore per il loro futuro.

Ad Amore alla prova del 6 dicembre ci sono in primis Monia El Khalfane e Ugo Sorrentino. La prima è una fotomodella di 33 anni, mentre il secondo è un farmacista di 47 anni. I due, dopo il colpo di fulmine iniziale, sono entrati in crisi: secondo Ugo, la fidanzata è troppo infantile. Secondo Monia, invece, lui è troppo invadente.

Ci sono, poi, l’imprenditrice Valentina Martini e il modello Massimiliano Abagnale. Sono insieme da sette anni, anche se lui ha manifestato più di qualche perplessità a causa dell’eccessiva gelosia della fidanzata.

Spazio all’imprenditrice Jenifer Gomes e all’istruttore Tommaso Ciuffi, fidanzati da quando erano adolescenti. Tutte le certezze di lei sono svanite quando ha scoperto che il compagno aveva un’amante e conduceva una sorta di vita parallela.

Infine, ad Amore alla prova c’è la scelta finale di Lorena Melchionna ed Emanuele Troiano. I due sono sposati e hanno un figlio adolescente, ma ultimamente litigano spesso a causa della mania di controllo di lei e della difficoltà di lui di farsi carico del ruolo paterno.