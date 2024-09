Masterchef Italia 2023, la diretta e la recensione: tre sì per la campionessa di vela Valeria

Sky Uno, alle 21:15, ha trasmesso la prima puntata dell’edizione 2023 di Masterchef Italia. Il programma è visibile anche su Now TV e Sky Go. Al centro delle puntate c’è la sfida tra i migliori aspiranti chef d’Italia. A giudicare i concorrenti ci sono i tre giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli ed Antonino Canavacciuolo.

Masterchef Italia 2023, inizia la puntata

Inizia l’edizione 2023 di Masterchef Italia. I giudici accolgono gli aspiranti concorrenti protagonisti dei casting. I giudici spiegano il regolamento: i partecipanti hanno cinque minuti per terminare i loro piatti di fronte ai giudici. Chi ottiene tre sì è automaticamente alla Masterclass. Coloro che ricevono due voti affermativi, invece, devono sottoporsi a uno Stress Test, nel quale devono convincere il giudice che gli ha detto no e un uomo ombra. Chi ottiene due o più no, invece, è eliminato.

La prima partecipante è Fiorenza, originaria della provincia di Napoli. In mezzo a tante lacrime, cucina un piatto a base di polpo. Ottiene due sì, nonostante le perplessità per l’eccessiva emotività. Segue Guido, 56enne di Milano che lavora come agente di commercio. Ha frequentato l’Istituto Alberghiero insieme a Davide Oldani. Riceve tre no perché ha presentato la pasta cruda e senza sale.

Il terzo aspirante chef di Masterchef Italia 2023 è Antonio, nato in Sicilia ma che vive da qualche anno in Germania. Spera che il programma gli dia la possibilità di tornare in Italia. Ottiene tre sì ed è il primo ad accedere alla Masterclass. Raggiungono i fornelli il pugliese Settimo e il veneto Gigi. Tanta simpatia per entrambi: il primo riceve due sì, il secondo tre no.

Proseguono le audizioni

Nella prima puntata di Masterchef Italia 2023 c’è Eleonora. Lavora già nel campo della ristorazione, ma a contatto con i clienti e non in cucina. Presenta dei ravioli di baccalà, che convincono Barbieri, Canavacciuolo e Locatelli, che le assegnano tre sì. Segue un montaggio di tre concorrenti, ovvero Danilo, Daniele ed Angelo. Tutti sono accompagnati dalle loro mogli ed ottengono solo voti negativi.

La serata procede con la farmacista Anna, che esegue un valzer con Giorgio Locatelli. Ottiene tre sì, con tanto di complimenti di Barbieri, che ha apprezzato particolarmente il suo piatto. Tocca, poi, alla 20enne Francesca di Verona. È molto ansiosa, è arrivata da sola nel programma e si fa accompagnare da Niccolò, un altro concorrente che presto si sottoporrà ai casting. La giovane non convince nessuno dei giudici. Kelly, impiegata in una gelateria di Venezia ed originaria della Scozia, propone un dolce tipico britannico, ovvero il cranachan. Riceve due sì e, dunque, dovrà affrontare lo Stress test.

Dopo aver fatto da accompagnatore, è il momento del 19enne Niccolò, che cucina un piatto di pasta dedicato al nonno Vincenzo. Ottiene tre sì. Rapida carrellata di giovani concorrenti che accedono allo Stress test, ovvero Alice, Veronica e Beatrice. Nell’esordio dell’edizione 2023 di Masterchef Italia c’è Filippo, ingegnere e mentalista che prova (senza successo) a ipnotizzare Bruno Barbieri. I giudici lo stroncano: “Sa di farina e manca il sale“, dice Canavacciuolo. Ovviamente non passa. Nello studio c’è Deborah, che entra nel programma cucinando solo verdure.

Masterchef Italia 2023, Nonna Giuditta

A Masterchef Italia 2023 partecipa Giuditta, proveniente dalla provincia di Brescia. Ha 77 anni ed è accompagnata dal figlio e da due nipoti. Si definisce una “nonna sprint“: ascolta i Maneskin, va ai concerti di Vasco Rossi e tifa l’Inter allo stadio. Riceve due sì e va allo Stress test. Dopo una serie di mezzi disastri, è il momento di Sara, 24 enne che lavora nell’azienda di famiglia, Tchou (che cucina una torta per ringraziare il padre adottivo) e Andrea, sommelier figlio di papà italiano e mamma cinese. Tutti loro ottengono tre sì.

Nella prima puntata di Masterchef Italia 2023 tenta di accedere alla Masterclass Michael Stefano. Ha 25 anni, è di Pordenone e lavora come un corriere. In passato è rimasto vittima di bullismo. Ha lavorato in una cucina, ma lo chef lo ha maltrattato, al punto da tirargli addosso un piatto. Locatelli si scusa a nome di tutti i cuochi. Michael riceve tre no. La cucina è raggiunta da Francesca, che propone delle cozze gratinate con una salsa allo zafferano e pecorino. Va allo Stress test.

È la volta di Cassandra, italo-spagnola che divide i giudici. Per Barbieri ha compiuto errori imperdonabili, ma Canavacciuolo e Locatelli le danno fiducia. Anche lei è allo Stress test. La Masterclass si arricchisce con Alberto e Lorenzo. Infine c’è Valeria Zullo, campionessa mondiale di vela. Propone pasta fatta in casa con sugo di vongole e guadagna tre sì. Termina qui la prima puntata di Masterchef Italia 2023.

Masterchef Italia 2023, la recensione

L’edizione 2023 di Masterchef Italia è iniziata nel segno della continuità. Il programma, tra i titoli di punta dell’offerta intrattenimento di Sky, non ha mostrato nessuna novità di rilievo rispetto allo scorso anno. L’unico cambiamento è rappresentato dall’uomo ombra, il cui ruolo, in questa prima puntata, è rimasto ignoto. Il grande successo della trasmissione, senza dubbio, è merito soprattutto dei giudici.

Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli formano un’ottima squadra di giudici. Misurati, simpatici e severi quando serve, senza mai sfociare nell’umiliazione gratuita, come invece è accaduto in passato.

Esemplificativo è, ad esempio, il monologo realizzato da Canavacciuolo all’inizio della puntata, nel quale ha sottolineato che l’elemento chiave della cucina è la felicità. Dunque è superata (e per fortuna) la fase dei piatti lanciati in aria di Joe Bastianich e degli sguardi intimidatori di Carlo Cracco.

Altro elemento portante di Masterchef Italia 2023 sono le storie dei concorrenti. Anche grazie all’ottimo montaggio, i partecipanti appaiono tutti più o meno interessanti, con un abile alternanza di storie strappalacrime ad altre divertenti e curiose. Il tutto, ovviamente, contribuisce a mantenere alto il ritmo delle puntate.