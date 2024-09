Stasera in tv lunedì 4 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 4 marzo 2024. Su Rai2, la nuova edizione del reality Boss in incognito con Max Giusti. Su Italia 1, il film Fast & Furious 8, con Vin Diesel.

Stasera in tv lunedì 4 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Lunetta Savino, Maurizio Donadoni. Titolo dell’episodio di stasera: “Volo pindarico”. Lolita (Luisa Ranieri) ha deciso di rinnovare il suo brevetto da paracadutista. Proprio mentre sta raggiungendo il campo di volo assiste a un terribile incidente: il paracadute di una giovane non si apre e il lancio finisce in tragedia. La dinamica dell’accaduto non convince del tutto Lolita.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del reality Boss in incognito. Torna il reality di cui è protagonista Max Giusti. Ogni puntata svela una nostra realtà aziendale d’eccellenza attraverso gli occhi del proprietario, che lavora per una settimana sotto mentite spoglie accanto ai suoi dipendenti. Ma anche lo stesso Giusti entrerà occasionalmente in fabbrica.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Nella puntata di questa sera Riccardo Iacona affronta la questione salariale femminile attraverso il racconto delle operaie, delle libere professioniste, delle studentesse e anche delle sportive che devono fare i conti con stipendi più bassi e la carenza di strutture a disposizione delle lavoratrici.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Archiviati i risultati delle elezioni in Sardegna, si avvicina un altro appuntamento alle urne, questa volta in Abruzzo (10 marzo), cui seguiranno, il 21 e il 22 aprile, le regionali in Basilicata. E’ uno dei tanti temi all’attenzione di Nicola Porro nella nuova puntata del suo programma, in onda dal 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. “Noi qui rimaniamo e ci stiamo benissimo. Se ne facessero una ragione”: così Alfonso Signorini ha smentito in diretta le voci che davano per certa, il prossimo autunno, la sospensione del reality più longevo per lasciare spazio a “La talpa”, programma la cui ultima edizione è andata in onda nel 2008.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. “Gioventù bruciata” e “Roma, mito o decadenza?” sono i titoli di due recenti puntate del talk di Corrado Augias che, ogni settimana, affronta con i suoi ospiti in studio un tema storico, culturale, politico o economico.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Nel nuovo appuntamento, lo chef Bruno Barbieri si avventura alla scoperta della Carnia (Friuli-Venezia Giulia) e delle sue strutture ricettive più particolari. Nella sfida saranno valutate come sempre location, sevizi, colazione, camere e prezzi.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Prosegue la caccia del nostro Francesco Panella per individuare il miglior ristorante italiano in territorio asiatico. Dopo Kuala Lumpur questa volta si trova a Bangkok per la prima delle due puntate nella capitale della Thailandia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre “Testa fuori misura”. Godfrey, 47 anni, è nato in Uganda e viene chiamato “Ssebabi” (il più brutto di tutti). Nella puntata viene ripercorsa la sua storia: Godfrey cerca una diagnosi per la sua testa terribilmente deformata.

I film di questa sera lunedì 4 marzo 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Giovanni Aloi, Tensione superficiale, con Cristiana Dell’Anna. Michela, una ragazza madre che lavora sottopagata in un hotel sul Lago di Resia, decide di prostituirsi oltre confine, in Austria. Ma in paese si sparge la voce e tutti le si rivoltano contro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di F. Gary Gray, Fast & Furious 8, con Vin Diesel, Dwayne Johnson. Dom (Vin Diesel) e Letty sono in luna di miele, Brian e Mia si sono ritirati, il resto del gruppo ha ritrovato una parvenza di vita normale. Ma poi tutto cambia quando una donna misteriosa che si fa chiamare Cipher (Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di guerra del 2013, di Peter Berg, Lone Survivor, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch. I navy seal Marcus, Michael, Danny e Axe devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. Vengono però catturati e sopravvivere sarà veramente dura.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1992, di e con Clint Eastwood, Gli spietati. Un cowboy sfregia una prostituta, ma lo sceriffo del paese si rifiuta di arrestarlo. Le amiche della donna, stanche dei soprusi, assoldano l’ex pistolero Willy Munny per dare la caccia all’uomo.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Scott Hicks, Ho cercato il tuo nome, con Zac Efron, Taylor Schilling. Logan, un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq, attribuisce la propria buona sorte alla foto di Beth, una donna che non ha mai incontrato, ma che porta sempre con sé.

Stasera in tv lunedì 4 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Paolo Virzì, La prima cosa bella, con Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea. Bruno, insegnante a Milano, torna a Livorno per riabbracciare sua madre Anna, malata terminale. Ma il rientro in famiglia riaprirà vecchie ferite e rancori mai superati.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Sean Anders, Instant Family, con Mark Wahlberg. Poiché desiderano mettere su famiglia, Pete ed Ellie adottano tre fratelli. Ben presto la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Travis Knight, Bumblebee, con Hailee Steinfeld, John Cena. Nel 1987, il transformer Bumblebee, in fuga, trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina della California. Quando la diciassettenne Charlie lo riattiva, scopre che non si tratta di una normale Volkswagen gialla.