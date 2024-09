Che tempo che fa, Chiara Ferragni conferma la crisi con Fedez: “Ci siamo allontanati, non è una strategia’

Domenica 3 marzo, a Che tempo che fa, è andata in scena la tanto attesa intervista a Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha commentato, per la prima volta in televisione, il cosiddetto ‘caso dei pandori’ (per il quale è indagata) e il presunto divorzio con Fedez.

Che tempo che fa Chiara Ferragni, la difesa sul caso Balocco

Chiara Ferragni, nel faccia a faccia con Fabio Fazio a Che tempo che fa, racconta in primis il suo stato d’animo: “Sto bene, sono contenta di essere qua. Gli ultimi due mesi e mezzo sono stati tosti, sono stata investita da una grande ondata d’odio. Non ero pronta a ricevere così tanta violenza“.

L’imprenditrice prosegue: “L’11 dicembre del 2023, dopo la sentenza dell’Antitrust, è cambiato tutto. Non pensavo di aver commesso degli errori, ma dopo la sentenza mi sono accorta che alcune persone avevano frainteso ciò che avevo fatto. Avrei fatto bene a prestare maggiore attenzione, la comunicazione doveva essere curata meglio”.

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa procede commentando le polemiche relative al video di scuse. In merito alla clip pubblicata sul suo profilo social aggiunge: “Le scuse erano sincere. Molti hanno parlato di strategia, tirando in ballo il poco trucco e analizzando il pigiama che indossavo. In realtà, il filmato e le mie parole erano autentiche. Anche la scelta del vestito per questa sera è stata un po’ complicata… Ho deciso di vivere step by step, non ho progetti per il futuro. L’augurio che faccio a me stessa e a tutte le persone è quello di riuscire a vivere più nel presente”.

Chiara Ferragni, a Che tempo che fa, continua: “Penso che sia un bene fare beneficenza in pubblico perché può avviare un fenomeno di emulazione. Ho sempre agito in buonafede e non farò mai più operazioni che mischiano la beneficenza e il commercio“.

Che tempo che fa Chiara Ferragni, l’imprenditrice conferma la crisi con Fedez

Chiara Ferragni, nel corso di Che tempo che fa, ha proposto un focus sulla sua vita privata. A tal proposito svela: “Ciò che mostro su Instagram è sempre autentico, ma non è vero che pubblico tutta la mia vita. Io e Fedez ci siamo allontanati, siamo in crisi e non è assolutamente una strategia comunicativa. Nonostante ciò continuiamo a sentirci perché siamo adulti e maturi. Questa è una crisi un po’ più forte rispetto a quelle già avute in passato. Porterò sempre avanti con convinzione l’idea di raccontare me stessa, perché è quello che faccio da quando ho sedici anni”.