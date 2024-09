Giornata internazionale della donna 2024, la programmazione tv della Rai: speciali, film e orari

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna 2024, la Rai effettua importanti modiche alla propria programmazione tv. La TV di Stato, infatti, ha deciso di dedicare ampio spazio alla ricorrenza.

Giornata internazionale della donna 2024 Rai, il Paradiso delle Signore ed Obiettivo parità su Rai Storia

Della Giornata internazionale della donna 2024 si parla, in Rai, sin dalla mattina. Tutti i principali programmi del daytime, infatti, parlano della storia e del significato della celebrazione.

La condizione femminile è protagonista nella puntata de Il Paradiso delle Signore. La soap, in onda alle 16:00 su Rai 1, ospita all’interno dell’atelier il maestro Alberto Manzi. Quest’ultimo, nell’episodio ambientato nel 1965, dialoga con commesse e clienti, affrontando il tema dell’alfabetizzazione anche femminile.

La programmazione tv della Rai nella Giornata internazionale della donna 2024 coinvolge Rai Storia. Qui, in prima visione alle 22:15, c’è Obiettivo parità. In esso, Keti Riccardi esegue una lunga intervista a Paola Severino, prima donna nella storia della Repubblica ad aver ricevuto la nomina di Ministro della giustizia.

I film in prima serata

La programmazione tv Rai della Giornata internazionale della donna 2024 è formata, in prima serata, da tanti film. Su Rai 2, dalle 21:20, è in onda Piccole donne, pellicola di Greta Gerwig e che nel cast vanta attrici del calibro di Emma Watson e Meryl Streep.

Su Rai 3 c’è in prima visione Saint Judy. La produzione, diretta da Sean Hanish, racconta la storia di Judy Wood, avvocatessa statunitense che grazie ai suoi studi ed alla sua specializzazione in diritto di immigrazione è riuscita a far cambiare la legge riguardante il diritto di asilo.

Infine, su Rai Movie, nella Giornata internazionale della donna c’è La vita che verrà-Herself. Il film di Phyllida Lloyd propone un focus sulla violenza domestica e sulla carenza di abitazioni per le famiglie bisognose.

Giornata internazionale della donna 2024 Rai, l’offerta di Rai Radio 2

La Rai si occupa della Giornata internazionale della donna non solo in televisione. L’emittente radiofonica Rai Radio 2, infatti, dedica l’intera giornata alla ricorrenza. Radio2 Social Club, alle 10:35, ospita il confronto fra Roberto Vecchioni ed Andrea Delogu. Alle 12:00, in Non è un paese per giovani, c’è una lunga intervista a Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio.

Ne La versione delle due, alle 14:00, è protagonista Valentina Melis, che fa il punto sui dati legati all’occupazione femminile. Dalle 17:00, in Radio2 Happy Family, la speaker Ema Stokholma propone un monologo sulla condizione delle donne. Infine, alle 18:00, Caterpillar effettua collegamenti in diretta dalla manifestazione di Milano organizzata dall’associazione Non una di meno.