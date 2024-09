C’è posta per te, la puntata del 9 marzo: tutte le storie e il finale

Sabato 9 marzo, dalle 21:30 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il programma incentrato sulle storie delle persone comuni è condotto da Maria De Filippi. Nell’appuntamento è prevista una sola sorpresa. I protagonisti di questo spazio sono i calciatori della Roma e della Nazionale Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.

C’è posta per te 9 marzo, la sorpresa

C’è posta per te del 9 marzo inizia con la sorpresa che coinvolge i calciatori Mancini, Pellegrini e Cristante. A chiamarli nella trasmissione è Simona, che vuole sorprendere i figli Ilenia e Gabriele. La mamma vuole scusarsi con loro per non essere brava come lo era il papà, scomparso da poco a causa di un brutto male. Simona ammette: “Voglio chiedere scusa perché non riesco a mantenerli economicamente, né a farli sorridere e sfogare come faceva mio marito“. I ragazzi, proprio come il loro papà, sono grandi tifosi della Roma.

Ilenia e Gabriele sono in studio e Maria De Filippi legge la lettera scritta per loro da Simona: “Gabriele, quando papà ti ha preso per la prima volta in braccio temevo non smettesse più di piangere. Poi sei nata tu, Ilenia, la sua principessa. Papà faceva di tutto per non farci mancare niente. La nostra vita era semplice, ma lui l’ha fatta diventare speciale”. In seguito, la mamma promette: “Voglio esserci ogni volta che vorrete parlare del papà o festeggiare per le vostre conquiste. Perdonatemi se mi sono persa nel mio dolore, senza pensare al vostro“.

Ilenia e Gabriele, a C’è posta per te del 9 marzo, scoppiano in lacrime non appena vedono i tre calciatori. Mancini, Cristante e Pellegrini invitano i ragazzi nello spogliatoio del team, dove potranno conoscere tutti i giocatori giallorossi. Inoltre, i due ottengono una serie di gadget ufficiali del club, oltre a un assegno “per il loro futuro“.

Sandra e Micaela

C’è posta per te del 9 marzo procede con Sandra e la figlia Micaela. Chiamano il figlio (e fratello) Loris e sua moglie Carolina. Sandra ha una malattia che la rende progressivamente cieca e racconta di aver avuto tre figli da altrettanti mariti. Dopo la fine burrascosa dell’ultimo matrimonio (dal quale è nato Loris), ha sviluppato una dipendenza all’alcol. Il figlio inizialmente gestiva la pensione di 300 euro della mamma, suddividendola in piccole somme settimanali per evitare che lei li utilizzasse per comprare da bere. Sandra, a un certo punto, ha preteso di usare i suoi soldi per fare delle compere. Dopo i ripetuti rifiuti del figlio e il trasferimento di Micaela nella casa materna, Sandra ha estromesso Loris dalla sua gestione finanziaria. Per questo motivo non si parlano da tre anni.

Loris e Carolina, a C’è posta per te del 9 marzo, accettano l’invito. Sandra chiede scusa: “Non ho agito con cattiveria, perdonatemi. Vi voglio bene, non ho mai visto mia nipote“. Loris: “Abbiamo faticato per farle avere la pensione, se avesse avuto il bancomat avrebbe speso male i soldi, nel bere. Mia sorella non si è comportata bene, nei problemi ero solo e poi, tutto a un tratto, mi ha estromesso di nascosto dalla gestione economica della mamma“. Loris e Carolina hanno problemi soprattutto con Micaela: lui, infatti, crede che sia la sorella ad aver convinto la mamma a tagliarlo fuori dalla gestione bancaria. De Filippi interviene: “Non facciamo sentire vostra mamma un ingombro per le spese, è una cosa davvero brutta“. Loris e Carolina, alla fine, aprono la busta.

C’è posta per te 9 marzo, Caterina contatta il padre

A C’è posta per te del 9 marzo c’è Caterina, che prova a riallacciare i rapporti con il padre Giuseppe. Nel 2o12, la mamma di Caterina è morta. Giuseppe, dopo due settimane, si è messo alla ricerca di una nuova compagna. Alla fine, ha avviato una relazione con Emilia.

Con quest’ultima c’è stato uno screzio dovuto a uno scatto d’ira di Caterina. Da quel momento, Emilia e Giuseppe si sono offesi e hanno tolto ogni contatto. Dopo la morte di uno dei suoi fratelli, Caterina ha provato a riallacciare i rapporti con il padre, ma i due hanno sempre rifiutato. Progressivamente, anche il fratello Cateno e sua moglie Simona si sono staccati da Caterina. Lei ha chiamato nello show il papà, la sua compagna, il fratello e la cognata.

Durante C’è posta per te del 9 marzo, i quattro accettano l’invito e sono in studio. Cateno svela di aver litigato al telefono con il marito di Caterina. In seguito, Giuseppe ed Emilia sostengono di essere stati cacciati da casa dalla figlia. Lei nega e afferma che sono stati i due ad aver abbandonato volontariamente la sua casa. Giuseppe, parlando dei motivi che l’hanno spinto a sposarsi con Emilia, afferma: “Senza una donna chi è che cucina e fa le cose a casa?“. Mah. Caterina chiede scusa ad Emilia, rendendo contento il padre. Si apre la busta e tutti si lasciano andare a lunghi abbracci.

L’amore interrotto di Giovanni

A C’è posta per te del 9 marzo è protagonista Giovanni. Il ragazzo era fidanzato con Erica ma ha iniziato a chattare con un’altra donna. Quest’ultimo lo minaccia di dire tutto alla compagna. Giovanni, sentendo tali minacce, va nel panico e confessa tutto ad Erica, che lo butta fuori di casa e chiede del tempo per riflettere. Lui, allora, diventa geloso ed ossessionato, spingendo Erica a lasciarlo. Giovanni va in terapia e capisce gli errori compiuti. Si rivolge allo show per provare a recuperare la relazione con la donna. Giovanni ha chiamato Erica e i suoi genitori, ovvero Fabio e Sonia.

Giovanni, a C’è posta per te del 9 marzo, chiede scusa alla ragazza e ai suoi genitori e promette di essere cambiato. Erica afferma di aver passato “mesi di inferno” a causa dei comportamenti dell’ex compagno, poi ammette: “Non provo più le cose che sentivo prima, non sono interessata“. I tre chiudono la busta. Fabio chiede a Giovanni di rispettare la scelta della figlia, che non è più innamorata dell’uomo.

C’è posta per te 9 marzo, Jole e Lino

Nel corso di C’è posta per te del 9 marzo c’è la 92enne Jole. Nel 1956 raggiunge Padova, dove lavora come insegnante e conosce Lino, più giovane di lei di sei anni. Un giorno, i due si baciano sotto ad un ombrello, in un viale alberato. I ragazzi stanno insieme per un anno e mezzo, fino a quando Lino è stato costretto a trasferirsi con la famiglia. Lino è in studio e, dopo pochi indizi, riconosce subito Jole. L’uomo accetta di aprire la busta e i due si riabbracciano dopo oltre 60 anni.

Gianmarco chiama il figlio Francesco

L’ultima storia di C’è posta per te del 9 marzo ha come protagonisti Rosy e Gianmarco. Quest’ultimo ha divorziato dall’ex moglie e ha iniziato una nuova relazione con Rosy, che vive in Toscana. Per tale motivo, Gianmarco lascia la Sardegna e si trasferisce a Firenze. Tale notizia ha destabilizzato il figlio Francesco, che ha accusato il genitore di averlo abbandonato. A peggiorare il tutto c’è la precaria condizione economica. Gianmarco, infatti, racconta: “Il giudice mi ha obbligato a versare un mantenimento mensile, ma non sempre sono riuscito a provvedere a causa di problemi di lavoro“.

Francesco, chiamato dal padre e da Rosy, è in studio. Gianmarco: “Non ci sentiamo da cinque anni, io ti voglio bene. Un padre lo hai e lo avrai per sempre. Sono orgoglioso di te“. Francesco ha più di qualche dubbio. Gianmarco ha evidenti difficoltà nel mostrare i propri sentimenti nonostante sia fortemente spronato da Maria De Filippi. Il giovane, seppur con sofferenza, chiude la busta: “Per il momento non me la sento, anche se mi dispiace“. Termina qui la puntata del 9 marzo di C’è posta per te.