Champions League, la programmazione tv del 12 e 13 marzo: Barcellona-Napoli su Canale 5

Martedì 12 e mercoledì 13 marzo, sulle reti Mediaset, Sky e Amazon Prime Video, si disputano gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. La competizione ha come protagonisti due team italiani, ovvero il Napoli e l’Inter.

Champions League 12 13 marzo, il Napoli su Canale 5

Martedì 12 marzo, alle ore 21:00, è in programma la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra il Napoli e il Barcellona. I Partenopei, campioni d’Italia in carica, sono chiamati all’impresa. Gli Azzurri, dopo il pareggio per uno a uno ottenuto in casa, sono costretti a vincere al Camp Nou per agguantare i quarti.

Il faccia a faccia è in onda in diretta e in chiaro su Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset il collegamento inizia alle 20:50 circa, subito dopo la fine della versione ridotta di Striscia la Notizia! La telecronaca del match è a cura di Massimo Callegari e da Massimo Paganin. Dopo il triplice fischio, sempre su Canale 5 è in programma un lungo post partita condotto da Alberto Brandi. In studio ci sono Massimo Mauro, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Cristian Panucci.

L’offerta di Sky

Barcellona-Napoli, incontro di Champions League in calendario il 12 marzo, è fruibile anche su Sky. L’emittente satellitare lo propone su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport 252. Il commento è di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

In contemporanea, sempre alle 21:00 del 12 marzo, è in onda su Sky anche Arsenal-Porto. Il match fra gli inglesi e i lusitani è proposto da Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253 ed è raccontato da Nicola Roggero. Inoltre, la sfida dell’Emirates Stadium è trasmessa su Mediaset Infinity, dove è commentata da Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Gli ottavi di finale di ritorno di Champions League vanno avanti mercoledì 13 marzo. Alle 21:00, Sky e Mediaset Infinity danno ai propri abbonati la possibilità di assistere a Borussia Dortmund-PSV Eindhoven. Sull’emittente satellitare l’appuntamento è nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251 e il telecronista è Pietro Nicolodi. Sulla piattaforma OTT del Biscione il commento è a cura di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Champions League 12 13 marzo, l’Inter su Amazon Prime Video

Infine, la due giorni di Champions League termina il 13 marzo, quando scende in campo l’ultima italiana. Stiamo parlando dell’Inter, che deve difendere il vantaggio di uno a zero maturato all’andata contro l’Atletico Madrid. L’incontro è una esclusiva di Amazon Prime Video, che si collega per il prepartita dalle 19:30. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.