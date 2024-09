Beautiful, le trame della settimana dal 18 al 23 marzo

Beautiful, storica soap di Canale 5, prosegue la propria programmazione italiana con le puntate inedite in onda nella settimana da lunedì 18 a sabato 23 marzo. Gli episodi sono trasmessi a partire dalle ore 13:45 circa.

Beautiful 18 23 marzo, regista e dove è girato

Beautiful è una delle soap più longeve di sempre. In Italia occupa i palinsesti di Canale 5 dal 1994 e, nonostante questo, ottiene quotidianamente ottimi ascolti. La puntata di venerdì 15 marzo, ad esempio, ha convinto due milioni e mezzo di persone, per una share del 20%.

La serie è prodotta da Bell-Phillip Television Productions e ha come sceneggiatori Bradley Bell e Michael Minnis. I registi che lavorano alla soap sono Deveney Kelly, Cynthia J. Popp e Jennifer Howard. Le riprese si sono svolte a Los Angeles.

Beautiful 18 23 marzo, la trama

In Beautiful del 18 marzo, Liam si scusa con Hope per non aver assistito a tutta la sfilata. Carter, invece, consegna finalmente a Brooke i documenti per ufficializzare l’annullamento del matrimonio.

Nell’appuntamento del martedì, Thomas è entusiasta per il successo che ha avuto la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future. Tuttavia, nota che il padre è di tutt’altro umore.

La settimana dal 18 al 23 marzo di Beautiful prosegue il mercoledì. Brooke cerca di convincere il marito a non lasciarla. Lui, però, non sembra disposto a cambiare idea. Steffy e Thomas incoraggiano Ridge a godersi la nuova vita con Taylor.

Cosa succede il giovedì, venerdì e sabato

Nel corso di Beautiful di giovedì 21 marzo, Thomas e Steffy apprendono che Ridge e Brooke non sono più sposati e si lasciano andare ai festeggiamenti, di fronte a una sospettosa Taylor.

Il venerdì, Brooke non si dà pace per la fine del suo matrimonio. Nonostante abbia già firmato i documenti per l’annullamento delle nozze, la protagonista continua a sostenere che Thomas abbia influenzato il marito.

Infine, nella puntata di Beautiful del 23 marzo, Thomas teme che Douglas possa scoprire il suo segreto e per tale motivo vieta al piccolo di giocare con le applicazioni installate sul suo cellulare. Donna, invece, decide di dare una mano a Brooke.

Beautiful 18 23 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Beautiful, le cui puntate, oltre che su Canale 5, sono visibili in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.