Stucky, al via le riprese della nuova serie di Rai 2 con protagonista Giovanni Battiston

Da qualche giorno sono iniziate le riprese di Stucky, nuova fiction di Rai 2. L’attore protagonista della serie è Giuseppe Battiston, in passato nel cast di titoli come Volevo fare la rockstar, Pane e tulipani e Perfetti sconosciuti.

Stucky, regista e dove è girata

Stucky appartiene al genere crime ed è una co-produzione originale di Rai Fiction e Rosamont. La distribuzione, invece, è curata da Rai Com. La trama della fiction è liberamente ispirata ai romanzi scritti da Fulvio Ervas.

Le riprese, come detto, sono iniziate da pochi giorni e dovrebbero proseguire per circa tre mesi e mezzo. Gran parte delle scene sono girate nelle città di Roma e Treviso. In totale, la prima stagione è composta da sei puntate, trasmesse prossimamente nel prime time di Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Il soggetto di Stucky è firmato da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Matteo Pettenello. La sceneggiatura, invece, è scritta dai già citati Valerio Attanasio e Matteo Visconti. Il primo, infine, è anche il regista, ruolo che ha ricoperto in passato in Finché c’è vita c’è speranza, L’effetto Dorothy e Il tuttofare.

Stucky, la trama

Il protagonista della serie è Stucky. Quest’ultimo, interpretato da Giuseppe Battiston, è un ispettore di Polizia che, solo in apparenza, sembra spesso distratto. Anche per questo motivo, l’uomo è continuamente bistrattato e sottovalutato. In realtà, però, il personaggio principale ha una grande capacità: riesce ad osservare e comprendere velocemente la realtà che lo circonda.

Stucky, guidato dal suo istinto e dalla curiosità, combatte tutti i giorni contro il male. Mediante i propri pensieri spesso fuori dal comune, riesce a risolvere anche i crimini più complessi, che non di rado coinvolgono persone insospettabili.

Spoiler finale

Stucky, nelle sue indagini, è supportato dai poliziotti Guerra e Landrulli, che hanno imparato ad amarlo ma non ancora a capirlo. Infine, per la vita e il lavoro del protagonista è fondamentale Marina. Il medico legale ha il volto di Barbora Bobulova (Studio Battaglia, Sopravvissuti, Il sol dell’avvenire). Con lei, Stucky intrattiene un rapporto di intensa e maldestra intimità.

Stucky, le parole dell’attore e del regista

L’inizio delle riprese di Stucky è commentato, in primis, dal regista Valerio Attanasio, che afferma: “È per me un immenso piacere prendere parte a questo progetto. Sono convinto che insieme a Giovanni Battiston e Barbora Bobulova sarà divertente e stimolante esplorare nuove possibilità di racconto”.

L’attore Giuseppe Battiston aggiunge: “Il mio personaggio è un uomo silente e tenace. Cerca, pensa e indaga fra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, ma è un mondo: quello delle debolezze umane”.