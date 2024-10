Formula 1, la programmazione tv del Gran Premio del Giappone 2024: gli orari delle repliche di TV8

Nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 aprile inizia il Gran Premio 2024 del Giappone di Formula 1. Il fine settimana, come da tradizione, si svolge nel circuito di Suzuka, che ospita le monoposto dal 1987.

Formula 1 Gran Premio Giappone 2024, le prime prove libere

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 è molto atteso dai tanti fan della Ferrari. La scuderia, infatti, domenica 24 marzo ha ottenuto in Australia il primo trionfo della stagione, arrivato grazie a Carlos Sainz. Al secondo posto si è posizionato il compagno di squadra Charles Leclerc. Il campione del mondo in carica Max Verstappen, attuale leader della classifica piloti, non ha ottenuto neanche un punto in quanto è stato costretto al ritiro.

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 inizia, in Italia, nella notte fra il 4 e il 5 aprile. Alle ore 04:30, i protagonisti scendono in pista per la prima prova libera del weekend. A seguire, alle 08:00 ora italiana, il calendario propone la seconda prova libera.

Le qualifiche e la gara

Il Gran Premio 2024 del Giappone di Formula 1 va avanti nella notte fra il 5 e il 6 aprile. Alle 04:30 c’è la terza ed ultima prova libera. Alle 08:00, invece, prendono il via le sempre tanto attese qualifiche, che determinano la griglia di partenza della gara.

Infine, il calendario del Gran Premio del Giappone termina alle ore 07:00 del mattino della domenica. In tale orario, infatti, i semafori verdi danno il via alla gara, composta da cinquantasette giri per un totale di 307 km.

Formula 1 Gran Premio Giappone 2024, dove vedere tutti gli appuntamenti

Il Gran Premio di Formula 1 è in onda in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare, che detiene i diritti per trasmettere in televisione la competizione, propone le sessioni del GP su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (207).

Le qualifiche e la gara, inoltre, sono visibili in replica anche su TV8. In particolare, sulla rete del digitale terrestre le qualifiche sono in onda a partire dalle ore 14:00 del sabato. La gara, invece, è nei palinsesti dalle 14:00 della domenica.

Sia su Sky che su TV8, il Gran Premio del Giappone di Formula 1 è raccontato da Carlo Vanzini e Marc Gené. L’inviato ai box è Roberto Chinchero. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono realizzate da Mara Sangiorgio.