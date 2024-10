Everywhere I Go Coincidenze d’amore, le trame dall’8 al 12 luglio

Nella settimana da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, su Rete 4, sono in onda nuovi appuntamenti di Everywhere I Go Coincidenze d’amore. La soap è trasmessa dalle 10:55 circa.

Everywhere I Go Coincidenze d’amore, regista e dove è girata

Everywhere I Go Coincidenze d’amore è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox.

Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap Everywhere I Go ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie tawainese Just You, è scritta da Meric Acemi.

La prima ed unica stagione del titolo è composta, nel nostro paese, da 75 appuntamenti. Essi hanno una durata di circa un’ora ciascuno e sono trasmessi da Rete 4 dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 10:55 circa.

Everywhere I Go Coincidenze d’amore, la trama

Nel corso di Everywhere I Go di lunedì 8 luglio, c’è fermento negli studi Artemim. Un importante cliente, il signor Yildirim, ha deciso di dare una festa alla quale sono tutti invitati. Proprio durante tale party, Selin conosce Taylan, un amico di Burak.

Nella puntata del martedì, né Demir né Selin intendono abbandonare la casa. Per tale motivo, decidono di mettere in atto una suddivisione in parti eguali dell’abitazione. Intanto, Leyla e Firuze decidono di preparare per i due giovani un dolce afrodisiaco.

Durante Everywhere I Go di mercoledì, una telefonata di Selin rischia di avere gravi conseguenze. In particolare, Yildirim minaccia Demir di annullare il contratto in corso con la Artemim.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dall’8 al 12 luglio di Everywhere I Go procede il giovedì. In tale giornata, Ferruh è molto duro nei confronti di Selin, accusata di aver provocato i problemi di Yildirim. Invece, Ibo ed Ayda discutono in merito alla pensione per felini.

Infine, nell’episodio del venerdì, Serlin, Merve ed Ayda compiono un gesto che potrebbe avere importanti ripercussioni e che manda su tutte le furie Burak.

Everywhere I Go Coincidenze d’amore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.