Stasera in tv lunedì 15 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 15 luglio 2024. Su Rai3, il programma di viaggi condotto da Camila Raznovich, Kilimangiaro Estate. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 15 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.15, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “Le signorine Esposito”. Claudio porta Mina (Serena Rossi) a far visita a quelle che lui considera come delle zie, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa avventura unisce ancora di più la giovane e Claudio. A seguire, il secondo episodio, “Wonderwomen”. Il caso di tre operaie tessili che, dopo il licenziamento, hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio, viene seguito da Mina, Irene e Titti. Le tre amiche si mettono sulle loro tracce in un comico pedinamento per scoprire la verità.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Panda, con Julien Doré, Ophélia Kolb, Gustave Kervern. Due episodi: il primo s’intitola, “Il karaoke killer”. Un uomo viene trovato morto in strada, senza portafoglio; la sua casa è appena stata svaligiata. Lola e Panda (Julien Doré) seguono il caso, aiutati da Stan. Gli indizi li conducono ad un locale di karaoke, l’Hacienda, di cui la vittima era un habitué. A seguire, il secondo episodio, “Il mio nome è Panda”.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. Prosegue l’edizione estiva del programma dedicato ai viaggi condotto da Camila Raznovich. Tra gli ospiti delle nuove puntate, l’astrofisico Luca Perri e l’alpinista Hervé Barmasse, che ci faranno vivere avventure tra terra e cielo, oltre a Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Anche nella penultima puntata Nicola Porro si occupa dei risultati delle elezioni francesi, seguiti in diretta nello speciale in diretta del 7 luglio. Spazio anche al quotidiano scontro tra la maggioranza di governo guidata da Giorgia Meloni e l’opposizione di Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. Lo spettacolo continua a Molfetta (Bari) con Ilary Blasi, Alvin, Rebecca Staffelli e le star del pop italiano. Tra le canzoni in scaletta, “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia, “Musica animale” di Benji & Fede, “Karma” dei The Kolors, “Veleno” di Tananai e “Frutta malinconia” di Francesco Gabbani.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Sono stati lusinghieri gli ascolti del talk di Corrado Formigli in onda per 7 puntate. Rivediamo quella intitolata “Anatomia di un truffatore”, che racconta del broker Massimo Bochicchio e della più grande truffa finanziaria degli ultimi anni in Italia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Viaggi pazzeschi. Sono in Marocco i nostri Victoria Cabello e Paride Vitale a caccia di esperienze insolite. E tra queste, un percorso di benessere in un Hammam, un’esperienza con il surf sulle coste di Essaouira e una cena berbera con una famiglia locale a Marrakech.

Su Real Time, alle 21.35, la soap Hercai – Amore e vendetta, con Ebru Sahin. Nonostante la lotta di Hazar per proteggere sua figlia, la decisione di Reyyan di sposarsi cade come una bomba sulla famiglia Sadoglu. Nel frattempo, Azize continua a pianificare la sua vendetta.

I film di questa sera lunedì 15 luglio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Gianfranco Cabiddu, La stoffa dei sogni, con Sergio Rubini. Una compagnia di teatranti e alcuni camorristi naufragano sulle coste dell’Asinara. Per il direttore del carcere sull’isola è impossibile distinguere gli attori dai criminali, finché…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1993, di George Pan Cosmatos, Tombstone, con Kurt Russell, Val Kilmer. Arizona, Stati Uniti. L’ex sceriffo Wyatt Earp arriva nella cittadina di Tombstone con i suoi fratelli per aprire una casa da gioco. Dovrà fare i conti con un ambiente ostile.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 1997, di Jonathan Mostow, Breakdown – La trappola, con Kurt Russell. Jeff e Amy stanno attraversando l’America, ma nel deserto la loro auto ha un guasto. La donna decide di andare a chiedere aiuto e da quel momento sparisce nel nulla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le belve, con Blake Lively, Taylor Kitsch. Ben e Chon coltivano la miglior marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro.

Su Iris, alle 21.10, il film di fantascienza del 1979, di George Miller, Interceptor – Mad Max, con Mel Gibson. In un futuro dominato dalla violenza, il poliziotto “Mad” Max Rockatansky dà una caccia spietata alla banda di motociclisti responsabile della morte della moglie.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Lajos Koltai, Un amore senza tempo, con Vanessa Redgrave. Ann, assistita dalle figlie sul letto di morte, fa un bilancio e ripercorre i fatti più importanti della sua vita. Nel racconto, la dura realtà si confonde con i suoi sogni.

Stasera in tv lunedì 15 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2022, di Patrice Leconte, Maigret, con Gérard Depardieu. Il Commissario Maigret cerca di far luce sull’omicidio di una giovane, ritrovata morta in una piazza di Parigi con indosso un abito da sera. Maigret deve identificare la vittima e le circostanze del decesso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Richard Curtis, Questione di tempo, con Domhnall Gleeson. All’età di 21 anni, Tim scopre di essere in grado di viaggiare nel tempo. Decide così di cambiare alcuni fatti della sua vita e trovarsi una fidanzata. Ma l’impresa non sarà facile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien, con Félix Bossuet, Margaux Chatelier. L’orfanello Sebastien fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei che è ritenuto un pericoloso predatore. Il piccolo saprà dimostrare invece tutto il valore dell’animale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Dan Gilroy, Lo sciacallo – Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal, Rene Russo. Lou scopre di poter far soldi filmando scene cruenti da vendere ai network televisivi. Con l’aiuto di Nina e del giovane Rick, diventa sempre più abile, ma anche spietato.