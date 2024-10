Everywhere I Go, le trame dal 15 al 19 luglio

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, su Rete 4, sono in onda nuove puntate di Everywhere I Go. La soap opera è visibile tutti i giorni, a partire dalle ore 10:55 circa.

Everywhere I Go 15 19 luglio, regista e dove è girata

Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox.

La prima ed unica stagione del titolo è composta, nel nostro paese, da 75 appuntamenti. Essi hanno una durata di circa un’ora ciascuno e sono trasmessi da Rete 4 dal lunedì al venerdì, a partire, come già detto, dalle ore 10:55 circa.

Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap Everywhere I Go ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese Just You, è scritta da Meric Acemi.

Everywhere I Go 15 19 luglio, le trame

In Everywhere I Go di lunedì 15 luglio, Merve e Bora hanno un incontro che potrebbe essere decisivo. Lui è determinato a portare avanti la relazione, ma lei ammette di avere seri dubbi sui propri sentimenti. Ferruh, Bora e Burak sono informati del fatto che Taylan è stato ricoverato in ospedale.

Nell’episodio del martedì, Selin sceglie di non aprire la busta che gli è stata data da Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio. Dialogando con quest’ultimo, gli raccomanda di non prendere mai più decisioni senza prima averlo consultato.

In Everywhere I Go di mercoledì 17 luglio, i colleghi, alla fine della giornata di lavoro, si ritrovano all’interno dell’Happy Pie. Qui pianificano le prossime mosse dell’Operazione Ghepardo, ovvero ricercare un cliente che, con il suo carattere, possa rendere la vita impossibile a Demir.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 15 al 19 luglio di Everywhere I Go va avanti il giovedì. Nella puntata di tale giornata, Selin riceve a casa sua una visita a sorpresa dei genitori. Questi, così, notano la presenza di Demir, per loro un perfetto sconosciuto, a casa della figlia.

Infine, in Everywhere I Go di venerdì 19 luglio, Burak e Selin hanno un duro diverbio all’interno dell’ufficio. Demir ne approfitta e scambia, senza farsi notare, i loro progetti.

Everywhere I Go 15 19 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.