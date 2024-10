Stasera in tv giovedì 18 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 18 luglio 2024. Su Rai3, il film con Louis Garrel, L’innocente. Su Rete 4, la miniserie con Giorgio Tirabassi, Paolo Borsellino.

Stasera in tv giovedì 18 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma Noos. Anche in questa seconda edizione il cuore del programma di Alberto Angela è rappresentato dai servizi dedicati alle più importanti novità scientifiche: le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia e alla paleontologia.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Madama Butterfly. Lo spettacolo è andato in scena nell’estate 2023 al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago (Viareggio) in occasione del 69° Festival Puccini. L’allestimento è di Pier Luigi Pizzi. Sul podio Francesco Cilluffo; soprano Carolina Lopez Moreno.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, la miniserie Paolo Borsellino. Nel 1980 Paolo Borsellino (Giorgio Tirabassi), al quale sono state affidate le indagini su Totò Riina, chiama accanto a sé il collega e amico Giovanni Falcone (Ennio Fantastichini), con il quale forma il pool antimafia. I due lavorano fianco a fianco per molti anni fino ai tragici attentati del 1992.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. “L’identificazione nelle loro storie la ritrovo sia nelle mie esperienze personali sia in quelle dei miei amici. I problemi delle coppie sono sempre gli stessi. Quando ci sono di mezzo i sentimenti, la gente è contenta di viverli e di immedesimarsi”: così Filippo Bisciglia spiega il successo del reality.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Oltre a quella di stasera, questa settimana la versione “lunga” del programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è andata in onda anche di martedì. Tra cronaca, politica ed economia il materiale di certo non manca.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Nove Comedy Club – “Sarà capitato anche a voi”. Per la collection “Nove Comedy Club” rivediamo lo spettacolo di Teo Mammucari. L’attore e conduttore ripercorre i nostri momenti di difficoltà quotidiana. Con ironia e umorismo svela come affrontarli.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Proseguono le storie dei protagonisti di Vite al limite e i loro cambiamenti. Alcuni di loro sono riusciti a conquistare il proprio obiettivo, grazie all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan. Altri, invece, necessitano ancora del suo aiuto.

I film di questa sera giovedì 18 luglio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film di guerra del 2019, di Sam Mendes, 1917, con Dean-Charles Chapman, George MacKay. Aprile 1917. I caporali Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), impegnati sul Fronte occidentale, affrontano una missione pericolosissima: attraversare le linee nemiche per avvertire il comando inglese di non lanciare un attacco che rischia di tramutarsi in un massacro.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Louis Garrel, L’innocente, con Louis Garrel, Noémie Merlant, Roschdy Zem. Abel (Louis Garrel), figlio di un’attrice, scopre che la madre ha un nuovo fidanzato. Si chiama Michel e sta per uscire di galera per buona condotta. Per ostacolare la loro relazione, Abel si fa aiutare dalla sua migliore amica Clémence, ma poi cerca di conoscere meglio Michel.

Su Tv8, alle 21.30, il film western del 1992, di Michael Mann, L’ultimo dei Mohicani, con Daniel Day-Lewis. Il mohicano Chingachgook, i figli Uncas e l’adottivo Occhio di Falco salvano dagli Uroni le sorelle Munro, figlie di un comandante inglese. Se la devono però vedere con una tribù ostile.

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura del 1996, di Fraser Clarke Heston, Alaska, con Vincent Kartheiser, Dirk Benedict, Thora Birch. Due giovani partono alla ricerca del padre, dato per disperso fra le nevi dell’Alaska. Verranno aiutati da un cucciolo di orso, salvato dalle mire di un bracconiere.

Stasera in tv giovedì 18 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Charles e Thomas Guard, Dead shot – Vendetta disperata, con Colin Morgan, Aml Ameen. Anni 70. Michael, ex paramilitare irlandese, è testimone dell’uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale della SAS. Ferito e creduto morto, fugge e cerca vendetta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Trent’anni di storia americana attraverso gli occhi di Forrest. Malgrado il suo basso quoziente intellettivo, diventa campione di baseball, combatte valorosamente in Vietnam e fa fortuna con la pesca dei gamberi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro e Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – D’Artagnan, con Francois Civil. Il giovane D’Artagnan ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi. Si reca così a Parigi per mettersi al servizio del capitano de Tréville.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.30, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici cerca di scoprirne le cause.