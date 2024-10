Chicago Fire episodi Come se fossi qui e Chiamatemi McHolland: trama, cast e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Italia 1, sono in onda gli episodi Come se fossi qui e Chiamatemi McHolland di Chicago Fire. La serie è trasmessa in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Chicago Fire Come se fossi qui, regista e dove è girata

Come se fossi qui e Chiamatemi McHolland, così come tutti gli altri appuntamenti della tredicesima stagione di Chicago Fire, sono una produzione originale di Universal Television e Wolf Entertainment. Le riprese, come di consueto, si sono svolte nella città di Chicago.

Chicago Fire appartiene allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago MED, anch’esse proposte in prima serata su Italia 1. La regia delle puntate sono a cura di Reza Tabrizi, Lisa Robinson e Matt Earl Beesley. La sceneggiatura, invece, è di Andrea Newman.

La tredicesima stagione di Chicago Fire è composta da un totale di tredici episodi. Essi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Chicago Fire Come se fossi qui, la trama

Nel corso di Come se fossi qui, il tenente Kelly, assente sul finire della scorsa stagione, ha ottenuto finalmente la qualifica per investigare sugli incendi dolosi. Per tale motivo, può fare ritorno in caserma, dove si riunisce alla moglie Kidd. Quest’ultima, a sua volta, deve fare i conti con l’assenza di personale: Gallo, infatti, ha momentaneamente lasciato la città per aiutare la zia a Detroit.

Nel frattempo, la Caserma 17 è costretta a trasferirsi in quella 21 a causa di un incendio scoppiato nella cucina. In apparenza sembra essersi trattato di un semplice incidente. Con il passare dei giorni, però, tale convinzione inizia a vacillare.

Chiamatemi McHolland, la trama

La serata con Chicago Fire 13 di mercoledì 17 luglio procede, alle 22:00 circa, con l’appuntamento Chiamatemi McHolland. Il pompiere Mouch, dopo aver sfiorato la morte, è tornato in servizio e sembra più in forma di prima. In particolare, l’uomo si sente una persona nuova e decide che da ora in poi vorrà essere chiamato da tutti con il suo vero nome, cioè McHolland. Il tenente Hermann, infine, ha dei piccoli problemi di salute in seguito ad una esplosione e, su consiglio di Ritter, si reca da un medico.

Chicago Fire Come se fossi qui, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del doppio appuntamento di Chicago Fire, in onda su Italia 1 nel prime time di mercoledì 17 luglio.