Stasera in tv sabato 20 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 20 luglio 2024. Su Rai3, il film biografico con Elena Sofia Ricci, Rita Levi Montalcini. Su Rete 4, il film Una moglie bellissima, con Leonardo Pieraccioni.

Stasera in tv sabato 20 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il varietà Boomerissima. Dopo il primo passaggio su Rai2, approda sulla rete ammiraglia la spettacolare e divertente gara in cui le nuove generazioni si scontrano con le vecchie. Padrona di casa Alessia Marcuzzi, che mostra per la prima volta tutte le sue doti di intrattenitrice, compreso il talento per la danza.

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico per la tv, del 2020, di Alberto Negrin, Rita Levi Montalcini. 1986. Rita Levi Montalcini (Elena Sofia Ricci) riceve il Premio Nobel per la Medicina. Poco dopo conosce una giovane violinista che sta perdendo la vista a causa di una rara patologia alla cornea. Forse la sua scoperta degli Anni 50, la molecola NGF, potrebbe essere utilizzata per guarire la ragazza.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Oblivion Rhapsody. Il meglio del repertorio del gruppo bolognese Oblivion. Trasformandosi in una rock band si esibisce a cappella, senza strumenti né basi musicali, solo con le loro cinque voci, racconta più di 50 anni di storia della musica rock italiana e internazionale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Un altro sabato sera in compagnia delle repliche dello show in cui uomini e donne in arrivo da tutto il mondo sfidano sé stessi per entrare nel Guinness. Tra i record assegnati c’è anche quello di Gerry Scotti, che è il conduttore che ha presentato più puntate del quiz “Chi vuol essere milionario?”.

Su La7, alle 21.15, Eden. Per chi ama le meraviglie della Terra e condivide le battaglie di Licia Colò, sostenitrice delle più moderne filosofie “Green”, è un appuntamento fisso. E’ la trasmissione tv che ha vinto nel 2020 il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Calabria, sulla Costa degli Dei, tra Pizzo Calabro, Tropea e Nicotera. In lizza 3 Nodi, REfresh, Piccolo BBB e Sunset Beach Club. Il premio Special va al miglior piatto che esalta il sapore della cipolla di Tropea.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini italiani. Seconda puntata degli speciali in cui Pino Rinaldi ripercorre i casi più discussi. Questa sera si parla della vicenda di Meredith Kercher uccisa nel 2007. Per l’omicidio è stato condannato l’ivoriano Rudy Guede che ha finito di scontare la pena.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Serpenti nel Paradiso”, con Paola Cortellesi. Petra ed il vice ispettore Antonio Monte, con il quale ormai ha un rapporto solido, devono indagare sulla morte di un giovane e noto avvocato, dalla vita apparentemente perfetta. Ma durante le indagini…

I film di questa sera sabato 20 luglio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Christie Will Wolf, Lui non sarà più tuo, con Aubree Bouché. La canadese Amelie (Aubree Bouché) si è appena trasferita da Montreal in Florida, dove ha aperto uno studio di Pilates. Qui conosce Pierce (Charlie Bewley) e tra i due nasce subito un’intesa. Ma Fran, l’ex fidanzata di lui, è molto gelosa e crea non pochi problemi alla nuova coppia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Mario Martone, Qui rido io, con Toni Servillo. Napoli, inizi Novecento. L’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, al culmine della carriera, realizza la parodia de “La figlia di Iorio” di Gabriele D’annunzio. Questi lo denuncia per plagio.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 2007, di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi. Mariano (Leonardo Pieraccioni) è un fruttivendolo che gestisce una bancarella al mercato assieme alla splendida moglie Miranda (Laura Torrisi). I guai cominciano quando lei viene notata dall’affascinante fotografo Andrea (Gabriel Garko) che le promette di posare per un calendario senza veli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford, Kate Capshaw. Indiana Jones (Harrison Ford) si trova in Cina per recuperare una pietra magica, ma qualcuno cerca di ucciderlo. L’archeologo riesce a fuggire a bordo di un piccolo velivolo con Willie (Kate Capshaw), una cantante che ha incontrato sulla sua strada e Short (Ke Huy Quan), un ragazzino cinese.

Stasera in tv sabato 20 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Damien Chazelle, First Man – Il primo uomo, con Ryan Gosling. La vera storia di Neil Armstrong che, dopo la morte della figlia, entra a far parte della NASA. Il 20 luglio 1969 partecipò all’Apollo 11, diventando il primo uomo atterrato sulla Luna.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Benicio del Toro, Josh Brolin. Alcuni cartelli della droga messicani hanno iniziato ad accettare commissioni da terroristici islamici per aiutarli ad infiltrarsi negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick fanno di tutto per cercare di fermarli.