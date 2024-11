Filorosso Revolution, puntata 20 agosto: si parla di Arianna Meloni con Alessandro Sallusti

Martedì 20 agosto, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento dell’edizione 2024 di Filorosso Revolution. Il programma di approfondimento politico e sociale è l’unico trasmesso in estate dalla terza rete della TV di Stato. Il format è visibile dalle 21:20.

Filorosso Revolution 20 agosto, la presunta inchiesta su Arianna Meloni

Filorosso Revolution del 20 agosto, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone della trasmissione torna il giornalista Federico Ruffo.

In apertura di appuntamento è dedicata una lunga pagina di approfondimento sulla vicenda legata alla presunta inchiesta su Arianna Meloni. La sorella della Presidente del Consiglio, dal 24 agosto del 2023, riveste l’importante ruolo di Segretaria politica di Fratelli d’Italia.

Negli scorsi giorni, una prima pagina de Il Giornale ha dato la notizia secondo la quale Meloni potrebbe finire presto sotto inchiesta dalla Procura di Roma.

Le reazioni della politica e lo scontro fra maggioranza e magistratura

Nell’editoriale firmato da Alessandro Sallusti è stata ipotizzata la possibile contestazione per il reato di traffico di influenze. Poche ore dopo l’uscita del quotidiano, la vicenda è divenuta centrale nel dibattito pubblico politico.

La maggioranza di governo, in particolare, ha parlato di complotto contro la Premier. Il Presidente dell’ANM, ovvero Associazione Nazionale Magistrati, ha replicato con stizza. L’autorità ha parlato di “insinuazioni, ricostruzioni fantastiche ed illazioni prive di fatti”.

A discutere di questo tema, nel corso della puntata odierna di Filorosso Revolution, c’è proprio colui dal quale è partita la polemica. Stiamo parlando del giornalista Alessandro Sallusti. Con lui, ci sono Agnese Pini e Peter Gomez. La prima è la direttrice di Quotidiano Nazionale. Il secondo è il direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano.

Filorosso Revolution 20 agosto, i cambiamenti climatici

In seguito, durante Filorosso Revolution del 20 agosto, è proposto un focus sull’emergenza climatica. In particolare, è realizzata una lunga inchiesta sugli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, ci si concentra sulle conseguenze del fenomeno sull’ecosistema e sull’economia. Nelle ultime settimane si è parlato molto dello scioglimento dei ghiacciai. Le Alpi, negli ultimi due decenni, hanno perso un terzo dei ghiacciai presenti. A luglio, invece, la Svezia e il Venezuela sono stati i primi due paesi al mondo ad aver annunciato di aver perso tutti i loro ghiacciai.

Inoltre, nel nostro paese, specialmente nella stagione autunnale, sono sempre più frequenti gli eventi meteorologici violenti. Fra questi, ci sono le trombe d’aria. Una di queste, a largo di Palermo, ha distrutto il veliero Bayesan. Tragico il bilancio, di un morto e ben sei dispersi.