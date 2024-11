Primo Appuntamento Teen UK, i single e l’andamento delle coppie del 20 agosto

Martedì 20 agosto, su Real Time, sono in onda due nuovi appuntamenti di Primo Appuntamento Teen UK. Il programma, nel nostro paese, è proposto dalla rete Discovery, visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Primo Appuntamento Teen Uk 20 agosto, l’eccentrico Archie con Eden

A Primo Appuntamento Teen UK partecipano alcuni adolescenti single, con un’età fra i 16 e i 19 anni. Si recano in un ristorante ed incontrano per la prima volta un potenziale partner, con il quale effettuano un appuntamento al buio. Al termine delle cene, i due devono decide se abbandonare il locale da soli o insieme.

A Primo Appuntamento Teen UK del 20 agosto partecipa il 19enne Archie, che si definisce “eccentrico” ed ha la grande passione per la musica. Non a caso, incontra la coetanea Eden, una cantautrice alla ricerca di una storia che la possa ispirare per la realizzazione di un nuovo brano. È alla ricerca di un ragazzo creativo ed originale.

Gli altri single

Primo Appuntamento Teen UK procede con Denzel, 17enne molto sportivo e che avverte la pressione dei genitori, definiti “esigenti e severi”. Gioca a basket ed è uno studente. Conosce la 16enne Mariam, velocista specializzata nei 100 metri. Spera di conoscere una persona decisa, con le idee chiare e che dia importanza alla famiglia.

In seguito è accolta Maddison, 16enne alla ricerca dell’anima gemella: “Credo che esista, è molto difficile trovarla ma io ci voglio provare”. Afferma: “Ho appena finito gli esami, spero di diventare una hostess ma intanto passo ore sui social”. Incontra Jacob, 17enne apprendista muratore. Vorrebbe fidanzarsi con una donna “premurosa e attenta”. È molto romantico e, non a caso, porta con sé al ristorante un mazzo di fiori.

Infine, a Primo Appuntamento Teen UK del 20 agosto c’è Dom, 18enne. I suoi genitori si sono conosciuti ed innamorati proprio grazie ad un appuntamento al buio. Non è uscito prima d’ora con un ragazzo. Passa la serata con un omonimo: si chiama Dom, ha 18 anni e lavora in un fast food.

Primo Appuntamento Teen UK 20 agosto, i single della seconda puntata odierna

La serata con Primo Appuntamento Teen UK del 20 agosto continua, dalle 22:30 circa, con una nuova puntata. In essa, la prima protagonista è la studentessa di scienze Genevieve, 17 anni e mai innamorata prima d’ora. Incontra Maisy, coetanea molto timida e che non ha mai avuto una relazione.

C’è il 18enne Billy, che sottolinea: “Ho sempre pensato di volermi sposare presto, sono un tipo da famiglia”. Cena con la 17enne Rebecca, londinese che vorrebbe passare la sua vita con un ragazzo “con i capelli lunghi, premuroso, divertente ed amorevole”.

Altro protagonista è Sonny, 17enne amante del teatro e della recitazione. Presentandosi, dichiara: “Sono nato nell’epoca sbagliata, amo gli anni ‘70. In passato ho avuto una fidanzata che mi ha fatto soffrire tanto”. La sua partner è Summer, 17enne che ama i musical e il genere vintage: “Sto imparando la coreografia di Dirty Dancing”.

Infine, a Primo Appuntamento Teen UK ci sono Loren e Luke. La prima studia informatica, ha 18 anni e pensa di essere “negata” in campo sentimentale. Il secondo ha 18 anni, ama il ballo e lavora come lavapiatti in un ristorante italiano di Manchester.