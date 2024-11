Stasera in tv sabato 24 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 24 agosto 2024. Su Rai3, il programma musicale La notte della Taranta 2024. Su Rete 4, il film con Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore.

Stasera in tv sabato 24 agosto 2024, Rai

Su Rai3, alle 21.20, il programma musicale La notte della Taranta 2024. In diretta da Melpignano (Lecce) il grande evento che celebra la musica popolare salentina. Il produttore Shablo, maestro concertatore, ha voluto sul palco anche Angelina Mango. La vincitrice di Sanremo 2024 ci regalerà un’inedita versione, al ritmo ancestrale del tamburello, di una delle sue hit.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Elena. L’opera di Euripide messa in scena da Davide Livermore nel 2019 nell’ambito del 55° Festival del Teatro Greco di Siracusa. Tra musica, danza, parole e immagini digitali, riflessi di luce e proiezioni, Laura Marinoni interpreta Elena.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Anche stasera al centro dello show di Gerry Scotti ci sono performance differenti, capaci di appassionare tutta la famiglia. Le prove più spettacolari, presentate da Umberto Pellizzari, vanno in onda da location esterne come l’Autodromo di Monza e la piscina Y-40 The Deep Joy a Montegrotto Terme (Padova).

Su La7, alle 21.15, Eden. Nel suo programma per La7, ormai da cinque anni, Licia Colò, da sempre icona ambientalista, continua a portare avanti tematiche che oggi più che mai sono attuali. E lo fa in ogni puntata raccontando gli spettacoli della natura.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Nell’ultima puntata della settima edizione Alessandro Borghese è in Sardegna per incoronare il miglior locale della Barbagia. In gara Ristorante Sant’Elene, Abbamele Osteria, Agriturismo Canales, Agriturismo Su Pinnettu.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini Italiani. Pino Rinaldi si occupa del massacro di Erba avvenuto l’11 dicembre 2006. I coniugi Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi sono stati condannati all’ergastolo per avere ucciso Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, sua madre e una vicina di casa.

I film di questa sera sabato 24 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 1993, di Bill Duke, Sister Act 2, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith. Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) ha lasciato da tempo il convento ed è tornata a fare la cantante a Las Vegas. Quando però la madre superiora dell’istituto (Maggie Smith) le chiede aiuto per salvare la scuola, sull’orlo del fallimento, Deloris accetta di indossare nuovamente la tonaca.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Rodrigo Sorogoyen, As Bestas – La Terra della discordia, con Denis Ménochet, Marina Fois. Antoine e sua moglie gestiscono un’azienda agricola biologica in un villaggio della Galizia. Sebbene la coppia francese cerchi d’integrarsi, la gente del posto considera i due degli intrusi.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2021, di Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore, con Vincenzo Salemme, Serena Autieri. Al professor Ottavio Camaldoli (Vincenzo Salemme), pacato e onesto insegnante di latino e greco, viene impiantato il cuore di Antonio Carannante, camorrista soprannominato ‘O Barbiere. Le cose si complicano quando la madre del defunto pretende che Ottavio vendichi la morte dell’amato figlio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Marty McFly (Michael J. Fox) viene trascinato da Doc Brown (Christopher Lloyd) in una nuova avventura. Con l’aiuto della fantascientifica DeLorean i due arrivano nel 2015 per rimettere sulla retta via lo scapestrato figlio di Marty e per salvare la madre Lorraine, che nel frattempo è diventata alcolista.

Stasera in tv sabato 24 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Aaron Sorkin, Molly’s Game, con Jessica Chastain, Idris Elba. La storia vera di Molly Bloom, una promessa dello sci costretta al ritiro da un grave incidente. Cambierà vita inventandosi una professione molto redditizia ma illegale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Un’epidemia sta rendendo gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Andrew Niccol, Good Kill, con Ethan Hawke, Fatima El Bahraouy. La vera storia di Tom Egan, pilota di caccia, passato poi a guidare aeromobili a pilotaggio remoto, noti come droni. Con il passare del tempo mette in dubbio le sue certezze.