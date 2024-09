Stasera in tv giovedì 26 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 26 settembre 2024. Su Rai3, il comedy show condotto da Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Italia1, Calcio Coppa Italia: Napoli-Palermo.

Stasera in tv giovedì 26 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Kostas, con Stefano Fresi, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Michele Rosiello, Luigi Di Fiore, Marco Palvetti. Kostas (Stefano Fresi) si è quasi completamente ripreso dall’infarto ed è tornato operativo, ma Adriana gli ricorda che deve lavorare di meno. Intanto, tra il medico che lo ha salvato e Caterina è nato un bel rapporto. Tra i nuovi casi, c’è il suicidio, in diretta televisiva, di un noto imprenditore.

Su Rai3, alle 21.20, il comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Piero Chiambretti continua ad esplorare con il sorriso e l’ironia l’universo femminile. In questa edizione (oggi va in onda la terza puntata) con lui in studio ci sono Asia Argento, Alba Parietti, Rosita Celentano, Edoardo Camurri e Gene Gnocchi. In collegamento, tra gli altri, Claudio Pagliara da New York.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Shani e Argerich per Beethoven. Il concerto è stato registrato lo scorso giugno a Roma. Lahav Shani dirige l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia. Al pianoforte Martha Argerich. In programma il Concerto per pianoforte n. 2 e Sinfonia n. 9 di Beethoven.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Un altro giovedì di fuoco per Paolo Del Debbio, che resta in onda per oltre quattro ore, prima con “4 di sera” (programma che condurrà fino a dicembre), poi con una nuova puntata del talk di approfondimento settimanale da lui lanciato nel 2018 con lo slogan “Tutte le ragioni, tutte le opinioni”.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Undicesimo giorno di permanenza nella nuova Casa, allestita nei Lumina Studios all’interno del Parco di Veio a Roma, e quarta puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e la novità di quest’anno, Beatrice Luzzi, protagonista della scorsa edizione.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Napoli-Palermo. Terza e ultima giornata, in esclusiva su Mediaset, dei sedicesimi di Coppa Italia con due partite. In prima serata dallo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli allenato da Antonio Conte ospita il Palermo di Alessio Dionisi. Si gioca in diretta anche sul 20: alle 18.30 è in programma Monza-Brescia.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tra gli argomenti che potrebbero essere dibattuti anche questa sera nel talk di Corrado Formigli ci sono non solo gli strascichi vicenda Sangiuliano/Boccia, ma anche i tentativi di Elly Schlein per allargare il campo largo dell’opposizione.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Ajax-Besiktas. In chiaro c’è Ajax-Besiktas, uno degli incontri fra le migliori formazioni straniere per la 1° giornata dell’Europa League. Le squadre passano da 32 a 36 e al posto dei gironi c’è un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Rivediamo un’altra puntata della 4° stagione del programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Oltre alle news entry come Simone Barbato e Gianluca Impastato c’è la partecipazione straordinaria di Katia Follesa.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Chris Parson, che pesa 281 kg, è ora disposto ad impegnarsi per salvare la propria vita e per il bene di sua figlia. Sebbene la sua situazione familiare non sia delle migliori, la sua determinazione lo aiuterà a seguire il programma del dottor Now.

I film di questa sera giovedì 26 settembre 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film di fantascienza del 2022, di Roland Emmerich, Moonfall, con Halle Berry, Patrick Wilson, Kelly Yu. La Terra rischia di venire distrutta quando la Luna esce dalla sua orbita ed entra in rotta di collisione con il Pianeta. A poche settimane dall’impatto, Jo Fowler (Halle Berry), ex astronauta della NASA, è convinta di sapere come evitare la catastrofe. Però solo il collega Harper e il complottista K.C. le credono.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di John Flynn, Sorvegliato speciale, con Sylvester Stallone, Donald Sutherland. Frank Leone, un detenuto modello ormai prossimo alla scarcerazione, viene trasferito in un carcere di massima sicurezza. Il direttore ha un conto in sospeso con lui.

Stasera in tv giovedì 26 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Dito Montiel, Empire State, con Dwayne Johnson, Liam Hemsworth. Chris ed Eddie, amici dall’infanzia, mettono a segno una rapina che frutta loro 15 milioni di dollari. Ma il detective James Ransone farà di tutto per recuperare la refurtiva.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Celine Song, Past Lives, con Greta Lee, Teo Yoo. Nora e Hae Sung, amici d’infanzia a Seoul, si ritrovano 24 anni dopo quando lui va a trovare Nora a New York. Lei ora è sposata con Arthur e, gradualmente, si crea uno strano legame tra i due.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita ad un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Tarsem Singh, Immortals, con Henry Cavill. Il sanguinario re Iperione e il suo esercito stanno devastando la Grecia. Quando gli invasori uccidono la madre del contadino Teseo, questi giura vendetta. E gli Dei si schierano dalla sua parte.