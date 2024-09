I Fratelli Corsaro terza puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Mercoledì 25 settembre, su Canale 5, è in onda la terza puntata de I Fratelli Corsaro. La fiction con protagonista Giuseppe Fiorello è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

I Fratelli Corsaro terza puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato I Fratelli Corsaro sono Camfilm e Taodue, che l’hanno prodotta in collaborazione con la RTI. Appartenente al genere drammatico, la prima stagione è composta da quattro puntate. Esse, trasmesse per altrettante settimane su Canale 5 nel prime time del mercoledì, hanno una durata di circa 110 minuti.

La trama, tratta dai romanzi scritti da Salvatore Toscano, è scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli e Giuseppe Fiorello. Ideata da Salvatore Toscano, la regia è a cura di Francesco Miccichè. Le riprese, durante poco più di tre mesi e mezzo, si sono svolte in vari quartieri di Palermo.

Preoccupano gli ascolti della serie. Dopo un debutto discreto, che ha incuriosito due milioni e mezzo di telespettatori con il 16,5% di share, sette giorni fa il titolo è crollato, avendo perso circa 600 mila spettatori, che si sono fermati a 1,9 milioni. Anche la share ha avuto un brusco calo, fermandosi al 13,6%.

I Fratelli Corsaro terza puntata, la trama

Durante I Fratelli Corsaro di oggi, mercoledì 25 settembre, il protagonista Fabrizio deve lavorare ad un caso decisamente complesso. L’uomo, infatti, è inviato nel borgo Castelferro, scosso da un brutale omicidio. La vittima si chiama Nicola Prestipino ed era molto noto nella comunità, essendo un funzionario comunale.

Spoiler finale

Fabrizio, nella terza puntata della fiction, inizia a raccogliere le dichiarazioni degli abitanti locali ed apprende una notizia molto importante. Il principale sospettato per l’omicidio, secondo gli inquirenti, è Fogazza, ovvero il sindaco del paese, che conosceva molto bene la vittima, con la quale aveva un rapporto teso. Il primo cittadino, però, dichiara di essere estraneo ai fatti. Consapevole di aver bisogno di un legale difensore, decide di nominare in tale ruolo Roberto, che dunque si mette a lavoro per scoprire ciò che è realmente accaduto.

I Fratelli Corsaro terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction I Fratelli Corsaro, in onda con un nuovo appuntamento dalle ore 21:20 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.