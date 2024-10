L’Altra Italia, il 3 ottobre su Rai 2 al via il nuovo talk con Antonino Monteleone: temi ed ospiti

Giovedì 3 ottobre, su Rai 2, debutta il programma L’Altra Italia. La trasmissione, novità dei palinsesti della seconda rete della TV di Stato, è visibile dalle 21:20 circa.

L’Altra Italia, chi è il conduttore

Al timone di L’Altra Italia c’è un volto nuovo per la Rai. Si tratta del giovane giornalista Antonino Monteleone. Classe 1985, è laureato in giurisprudenza e, nel campo del giornalismo, ha mosso i primi passi realizzando importanti inchieste sulla ‘Ndrangheta. In seguito, entra nella TV di Stato, ma non appare mai in video, in quanto lavora dietro le quinte di Report, nel ruolo di autore.

Ma è a partire dal 2017 che Antonino Monteleone diventa un volto celebre della televisione italiana, diventando uno degli inviati de Le Iene. Nella trasmissione di Davide Parenti si è occupato di svariati temi, concentrandosi soprattutto sull’inchiesta relativa alla Strage di Erba.

I temi

Le puntate della prima edizione de L’Altra Italia, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. In ogni appuntamento del format sono passati in rassegna alcuni fra i principali temi di politica ed attualità. Grande spazio, ovviamente, lo avranno le problematiche italiane, ma ci sarà spazio anche per inchieste ed approfondimenti su questioni internazionali.

Antonino Monteleone, con L’Altra Italia, ha l’obiettivo di entrare nel concreto delle vicende affrontate. Mediante un racconto profondo e plurale della società italiana, sono offerti ai politici nostrani degli spunti per agire. Inoltre, sono proposti al pubblico vari punti di vista in merito ai fatti più significativi della settimana.

La prima puntata de L’Altra Italia parte con una intervista esclusiva a Don Pino Strangio, condannato in primo grado a 9 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. In una chiesa dell’Aspromonte avrebbe fatto realizzare un dipinto con protagonisti Maria Strangio e Francesco Giorgi, vittime di una faida mafiosa. Tali figure, nell’opera, sono accostate a quelle di Maria e Gesù.

L’Altra Italia, il Medio Oriente e la morte di Totò Schillaci

Nella prima puntata de L’Altra Italia sono analizzate le tensioni presenti in Medio Oriente. Il conduttore ha realizzato un reportage da Israele, ad un anno dall’attentato commesso il 7 ottobre 2023 da parte di Hamas. La giornalista Francesca Ronchin, invece, firma un reportage dedicato ai tanti cantieri aperti a Roma, che si prepara ad accogliere i fedeli del Giubileo. In studio, Monteleoni parla della vicenda con il Sindaco Roberto Gualteri. Infine, è ricordato Totò Schillaci, calciatore simbolo dei Mondiali di Italia 1990 scomparso il 18 settembre.