Stasera in tv venerdì 4 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 4 ottobre 2024. Su Rai3, il documentario Pericolosamente vicini. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 4 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Nuove trasformazioni e tanta musica nella seconda puntata della 14° edizione, che a differenza delle precedenti non si concluderà con il tradizionale Torneo. Padrone di casa, Carlo Conti, che in queste settimane è impegnato anche con la preparazione del prossimo Festival di Sanremo.

Su Rai3, alle 21.25, il documentario Pericolosamente vicini. La morte di Andrea Papi, ucciso il 5 aprile 2023 da un’orsa in Trentino, è il primo incidente di questo tipo nella storia recente delle Alpi, 25 anni dopo la reintroduzione di questi plantigradi in quelle zone. In nessun altro luogo del mondo l’uomo vive a così stretto contatto con loro. Se ne parla in questo documentario.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Turandot. L’Opera di Puccini, nel fiabesco allestimento di Franco Zeffirelli, andata in scena all’Arena di Verona. Nel ruolo del titolo Ekaterina Semenchuk, accanto a lei Yusif Eyvazov, Mariangela Sicilia, Riccardo Fassi. Sul podio il Maestro Michele Spotti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Di questi tempi nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi si parla spesso del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico indagato, deve restare in carcere.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless love. Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik perché teme che Niham scopra la verità sulla morta di Ozan. Tarik la rassicura che non le accadrà nulla. Nel frattempo, Kemal (Burak Ozcivit) riceve la visita di un inviato della banca: gli comunica che le sue transazioni sono sotto controllo per cercare eventuali irregolarità.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tra le conferme di questa 8° edizione del talk Diego Bianchi in arte Zoro, ci sono le interviste impossibili di Alessio Marzilli che prendono di mira soprattutto esponenti politici. A chi toccherà questa sera subire le sue domande?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Quarta e ultima puntata in Vietnam del reality condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru. Tra le varie missioni le coppie dovranno trovare uno sciamano in un piccolo villaggio nonché bere la sua pozione.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Secondo appuntamento della nuova stagione con l’irriverente programma satirico di Maurizio Crozza. L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è solo uno dei nuovi personaggi che vedremo nelle prossime puntate.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Prosegue la gara tra aspiranti pasticcieri condotta da Benedetta Parodi. In giuria c’è Ernst Knam, chef pasticciere e maitre chocolatier, che ha condotto anche tre edizioni del reality “Il re de cioccolato”.

I film di questa sera venerdì 4 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Olivier Marchal, Overdose, con Sofia Essaidi, Assaad Bouab. Sara, capo della squadra antidroga della polizia di Tolosa, sta indagando su un traffico di stupefacenti tra Spagna e Francia. Dovrà collaborare con Richard, capo della polizia criminale parigina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1962, di David Lean, Lawrence d’Arabia, con Peter O’Toole, Omar Sharif. Egitto, 1916. L’ufficiale inglese Thomas Edmund Lawrence fomenta la rivolta araba contro i turchi, guida i beduini alla conquista di Damasco e poi si ritira nell’anonimato.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2011, di Rob Marshall, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, con Johnny Depp, Ian McShane. Jack Sparrow (Johnny Depp) si trova prigioniero sulla nave di Barbanera. E’ caduto nel tranello a causa dell’intervento di Angelica (Penélope Cruz), figlia del pirata in passato sedotta e abbandonata da Jack. Il bucaniere lo costringe a cercare, suo malgrado, la Fontana della giovinezza.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Stephen S. Campanelli, Momentum, con Olga Kurylenko. Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino dei nemici e salvarsi non sarà facile.

Stasera in tv venerdì 4 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Tran Anh Hung, Il gusto delle cose, con Benoit Magimel, Juliette Binoche. La cuoca Eugénie e il gastronomo Dodin lavorano insieme da 20 anni e il loro rapporto si è trasformato in una storia d’amore. Ma la donna si ritrae dinanzi all’idea del matrimonio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, il manager Chuck Noland si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e cercare il modo di ritornare nel mondo civilizzato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros – Il film. Mario e Luigi, idraulici di Brooklyn, vengono catapultati nel Regno dei Funghi. Lì, i due devono riuscire a superare un labirinto sotterraneo pieno di pericoli e a portare in salvo la Principessa Peach.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiare vita. L’incontro con una ragazza lo porta, però, a tentare una rapina: il colpo riesce, ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Steven Soderbergh, Kimi – Qualcuno in ascolto, con Zoe Kravitz. Angela, una ragazza agorafobica, è incaricata di ascoltare le registrazioni di uno smart speaker. Un giorno trova un file in cui sono registrate le prove di un crimine.