Donne sull’orlo di una crisi di nervi quarta puntata: Vittorio Sgarbi, Alessandro Borghese e Feltri

Giovedì 3 ottobre, su Rai 3, è in onda la quarta puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La trasmissione è guidata, come sempre, da Piero Chiambretti.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi quarta puntata, le opinioni di Parietti, Celentano ed Argento

La seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, anche nel nuovo appuntamento, è arricchita dalla presenza di tre opinioniste. In tale ruolo ci sono la showgirl e conduttrice Alba Parietti, l’attrice Asia Argento e la presentatrice e speaker radiofonica Rosita Celentano.

Esse, durante la serata, effettuano vari interventi, ponendo delle domande agli ospiti in quel momento presenti al centro dello studio. Alle loro idee si aggiungono quelle maschili del “filosofo” Edoardo Camurri e del comico in divisa Gene Gnocchi.

Gli ospiti fissi e le rubriche

Durante la quarta puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il padrone di casa Piero Chiambretti si collega con gli inviati Rai all’estero. A tal proposito c’è, in primis, Nicoletta Manzioni da Parigi. Con lei spazio a Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello, che invece si collega da Londra.

In seguito, è dato spazio a Giorgio Dell’Arti, che propone nuove inchieste giornalistiche. Torna Maurizio Mannoni con la sua classifica degli uomini in crisi della settimana. Non mancano i monologhi comici di Marina Valdemoro, Francesco Fanucchi e Rosalia Porcaro.

In prima fila, pronti ad essere coinvolti nelle varie pagine del programma, ci sono la Vescova della Chiesa Episcopale Anglicana Maria Vittoria Longhitano e la scrittrice Giada Biaggi. Ci sono la Casalinga di Alpignano e la dantista Clizia De Rossi. Infine, sono presenti la scrittrice Melanie Francesca e il cromatologo Ubaldo Lanzo.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi quarta puntata, gli ospiti

Nel corso della quarta puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi è coinvolto lo chef Alessandro Borghese. Quest’ultimo, padrone di casa di numerosi format di successo, come 4 Ristoranti, la scorsa domenica ha già partecipato a Da noi a ruota libera. Intervistato da Francesca Fialdini, aveva raccontato i giorni vissuti da naufrago dopo l’affondamento della nave Achille Lauro.

È protagonista il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Attuale primo cittadino di Arpino, piccolo comune in provincia di Frosinone, dallo scorso luglio è in libreria con il romanzo Arte e Fascismo. Sgarbi, per l’occasione, è accompagnato in studio dalla figlia Evelina.

In programma, a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, un intervento del giornalista Vittorio Feltri, che continua ad essere al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni rilasciate contro i ciclisti. Infine, da questa settimana, il format di Rai 3 dialoga con i protagonisti della soap Un posto al sole. A tal proposito, è intervistata l’attrice Marina Tagliaferri.