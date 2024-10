Le Iene, la puntata del 6 ottobre: ospite Stefania Rocca, continua l’inchiesta sul caso doping-Sinner

Domenica 6 ottobre, su Italia 1, è in programma una nuova puntata de Le Iene. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20.

Le Iene domenica 6 ottobre, l’inchiesta su Jannik Sinner

Le Iene del 6 ottobre è condotto, come sempre, da Veronica Gentili. Al suo fianco, anche questa settimana, c’è il comico Max Angioni, che con la sua ironia commenta alcuni dei principali temi affrontati durante la diretta. Oltre che in televisione, lo show è fruibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.

Ne Le Iene di oggi, continua l’inchiesta legata al presunto caso doping con protagonista il tennista Jannik Sinner. Ad occuparsene, ancora una volta, c’è l’inviato Alessandro De Giuseppe. Quest’ultimo, nella scorsa settimana, si era sottoposto a un esperimento per verificare la possibile contaminazione da Clostebol per contatto dopo una serie di massaggi. Il risultato del test, alla fine, aveva dato esito positivo. De Giuseppe, inoltre, affronta un’altra vicenda che mette in luce delle criticità del sistema antidoping.

Il broglio elettorale di Nola

A Le Iene di oggi, Luigi Pelazza si reca a Nola, in Campania, per approfondire un presunto caso di broglio elettorale. La vicenda risalirebbe al 2022: l’inviato intervista alcune persone, che sostengono di aver venduto i loro voti in cambio di permessi. Inoltre, vi sono degli abitanti locali che testimoniano in che modo avveniva la recluta tra i meno abbienti del posto.

Alice Martinelli, invece, parla del femminicidio di Roua, 34enne uccisa a coltellate dall’ex marito, nonostante quest’ultimo avesse un divieto di avvicinamento. Partendo da tale caso, la giornalista propone un focus sul funzionamento dei braccialetti elettronici. Tali dispositivi dovrebbero permette il controllo in remoto delle persone che hanno delle restrizioni. Nel servizio, Martinelli intervista alcune donne, che per anni sono state vittime di stalking. Inoltre, è data la parola ad alcune persone che indossano l’apparecchio.

Le Iene domenica 6 ottobre, gli ospiti

Sono tanti gli ospiti attesi a Le Iene di domenica 6 ottobre. In primis, Veronica Gentili effettua una lunga intervista a Giampaolo Morelli. L’attore è il protagonista di Amore e altre seghe mentali, film che uscirà nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dal prossimo 17 ottobre. Oltre ad essere nel cast degli attori, Morelli è anche il regista della pellicola. Infine, è dato spazio all’attrice Stefania Rocca. Quest’ultima è la protagonista di Io sono un po’ matto, produzione cinematografica ideata per supportare la ricerca scientifica ed aiutare i disabili psichici e fisici.