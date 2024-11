Stasera in tv sabato 23 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 23 novembre 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un nuovo pianeta. Su Rete 4, il film con Terence Hill e Bud Spencer, Lo chiamavano Trinità…

Stasera in tv sabato 23 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. Manca meno di un mese alla finalissima di questa edizione di successo dello show di Milly Carlucci. Il ballerino per una notte di questa puntata è Alberto Matano, che per qualche minuto smette i panni dell’opinionista e scende in pista per danzare accanto a Pasquale La Rocca e Giada Lini.

Su Rai3, alle 21.05, il programma Sapiens, un nuovo pianeta. Quanto impattano i Sapiens sul pianeta? Quando abbiamo cominciato ad intaccare la Terra al punto da lasciare tracce geologiche irreversibili? Quando comincia esattamente l’Antropocene, l’età in cui i Sapiens iniziano ad addomesticare il Pianeta? Mario Tozzi cerca le risposte nella puntata di oggi.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Napoli milionaria! con Eduardo De Filippo. Napoli, 1942. Sotto le bombe della guerra, Gennaro Jovine e la sua famiglia vivono sbarcando il lunario con la borsa nera. Per salvare la sua famiglia, durante un’ispezione, l’uomo si finge morto, ma…

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. Torna, dopo qualche settimana di pausa, la seconda puntata settimanale in prima serata condotta da Alfonso Signorini. Questa volta va in onda di sabato sera per riempire il vuoto lasciato da “Tù sì que vales” che tornerà presto con il tradizionale album dedicato ai omenti più memorabili.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. C’è spazio per la satira del comico Saverio Raimondo, ma pure per raccontare i fatti da prospettive inedite con la giornalista Alessandra Sardoni. Tra gli ospiti fissi di Massimo Gramellini c’è anche il prof. Vecchioni che offre l’analisi di alcuni vocaboli.

Su Tv8, alle 21.00, Rugby – Autumn Nations Series: Italia-All Blacks. A Torino la Nazionale di rugby incontra i temibili All Blacks neozelandesi per le Autumn Nations Series 2024. Per l’Italia è la terza partita del prestigioso torneo dopo quelle con Argentina e Georgia.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi affiancano il conduttore Luca Sommi nel racconto dell’attualità del nostro Paese. Un focus mondo politico ed economico con i vari riflessi internazionali.

I film di questa sera sabato 23 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr., Creed II, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. La carriera di Adonis Creed è all’apice, grazie all’allenatore Rocky Balboa. Ma ora deve scontrarsi con un altro campione del pugilato: Viktor, figlio del leggendario Ivan Drago.

Su Rete 4, alle 21.25, il film western del 1970, di E.B. Clucher, Lo chiamavano Trinità…, con Terence Hill e Bud Spencer. Durante uno dei suoi viaggi, il pistolero Trinità (Terence Hill) arriva in un villaggio dove incontra suo fratello, Bambino (Bud Spencer), nelle insolite vesti di sceriffo. In realtà l’uomo è un razziatore di bestiame che ha accettato l’incarico per compiere un furto ai danni di un noto allevatore.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2020, di Kirk DeMicco e Chris Sanders, I Croods 2 – Una nuova era. Dopo essere sopravvissuti a disastri e pericoli di ogni genere, i Croods si trovano di fronte ad una nuova sfida, la più grande che abbiamo mai affrontato: un’altra famiglia che, con la loro casa sull’albero, i prodotti freschi e le invenzioni sorprendenti sembra essere molto più evoluta della loro.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1988, di Andrew Davis, Nico, con Steven Seagal, Henry Silva, Daniel Faraldo. L’agente di polizia Nico Toscani, dai metodi poco ortodossi, indaga su un traffico di droga. Ma i trafficanti Kurt Zagon e Tony Salvano godono di protezioni molto potenti.

Stasera in tv sabato 23 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Jean-Paul Salomè, La verità secondo Maureen K. con Isabelle Huppert. Maureen Kernay, sindacalista in un’azienda leader nel campo del nucleare, viene a conoscenza di un segreto che potrebbe sconvolgere la vita di migliaia di lavoratori e dell’intera Francia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Cody Cameron, Kris Pearn, Piovono polpette 2. Flint è stato allontanato dalla città. Ma quando scopre che la sua macchina è ancora in funzione e sta creando bestie mutanti, decide di tornare per salvare il mondo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Josh Brolin, Benicio Del Toro. Alcuni cartelli della droga messicani hanno iniziato ad accettare commissioni da terroristi islamici per aiutarli ad infiltrarsi negli Stati Uniti. Gli agenti Grover e Gillick fanno di tutto per cercare di fermarli.