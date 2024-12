Quarto Grado, la puntata del 6 dicembre: la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta

Venerdì 6 dicembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. Il programma, come di consueto, è proposto dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine del talk di approfondimento 4 di Sera.

Quarto Grado 6 dicembre, l’ergastolo a Filippo Turetta

Quarto Grado, venerdì 6 dicembre, è curato da Siria Magri. Al timone della trasmissione, invece, è confermata la coppia composta da Alessandra Viero e da Gianluigi Nuzzi. Oltre che in televisione, è possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Nel corso di Quarto Grado di oggi, venerdì 6 dicembre, è dato ampio spazio alla vicenda legata all’omicidio di Giulia Cecchettin. Negli scorsi giorni, infatti, si è concluso il processo a carico di Filippo Turetta, che ha ricevuto la condanna alla pena massima, ovvero l’ergastolo.

Le aggravanti della crudeltà e dello stalking

Turetta, come racconta Quarto Grado, ha ricevuto l’ergastolo in quanto riconosciuto colpevole dei reati di omicidio aggravato da premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Tuttavia, a sorpresa, i giudici non hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e dello stalking.

Una scelta, questa, che non è piaciuta a Gino Cecchettin. Come riporta il Corriere della Sera, il padre della vittima ha dichiarato: “Per me c’erano sia la premeditazione sia la crudeltà. E lo stalking era fuori discussione. Se non c’è con centinaia di messaggi al giorno e 75 coltellate, non so allora cosa siano queste aggravanti“.

Quarto Grado 6 dicembre, si riapre il caso di Liliana Resinovich

Durante Quarto Grado di venerdì 6 dicembre si parla di Liliana Resinovich. La vicenda della pensionata di Trieste, a lungo avvolta nel mistero, sembra essere arrivata ad un punto di svolta. L’ipotesi del suicidio, infatti, sembra lasciare spazio a quella dell’omicidio, come sempre sostenuto da una parte della famiglia della vittima.

Nonostante non siano ancora arrivati i risultati completi dell’autopsia, vi sono delle anticipazioni che potrebbero portare alla riapertura del caso. I consulenti, infatti, hanno affermato che sul corpo della donna sono stati individuati segni e lesioni, che sono stati provocati da un’altra persona.

Come di consueto, per parlare delle varie vicende, a Quarto Grado di venerdì 6 dicembre intervengono, in studio e in collegamento, vari ospiti ed esperti. In primis, Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero dialogano con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Insieme a loro ci sono anche Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.