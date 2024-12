Stasera in tv lunedì 9 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 9 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 9 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi 2 episodi della fiction L’amica geniale 4, con Alba Rohrwacher. “La sparizione”. Nino, che da tempo non vede Imma, torna al Rione. Tina scompare misteriosamente e i Solara partecipano alle ricerche. Dopo la morte di Rino, Lila (Irene Maiorino) è sempre più disperata; Lenù (Alba Rohrwacher) le lascia passare del tempo con Imma. A seguire, “La restituzione”.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Raiduo con Ale & Franz. In questa seconda edizione Alessandro Besentini e Francesco Villa hanno rinnovato i testi dando nuova vita ai loro personaggi classici e arricchendo il programma con ospiti di grande spessore come Giorgio Panariello, Diego Abatantuono, Elio e le Storie Tese, Valerio Lundini e Pintus.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. In questa prima edizione del suo nuovo programma per Rai3 Massimo Giletti si è occupato più volte delle curve di Inter e Milan con documenti esclusivi e importanti rivelazioni. Un tema che potrebbe trovare spazio anche nella puntata di questa sera insieme con altri argomenti di stretta attualità.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Tra i programmi di Rete 4 quello di Nicola Porro si distingue anche per un’attenzione costante alla situazione internazionale, in particolare al conflitto tra Russia e Ucraina. Intanto prosegue l’iter parlamentare della legge di bilancio, che il governo spera di vedere approvata entro la fine dell’anno.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Con il ritorno al lunedì e la cancellazione della puntata del sabato il reality condotto da Alfonso Signorini spera di frenare l’emorragia di ascolti, scesi quest’anno ai minimi storici: le puntate trasmesse il 23 e 26 novembre hanno registrato uno share inferiore al 15%, tra i più bassi di sempre.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Puntata atipica per il talk di Corrado Augias che presenta un film in prima tv. S’intitola “Notre Dame in fiamme” e racconta il drammatico incendio del 15 aprile 2019 nella storica cattedrale di Parigi, il ruolo dei soccorritori e della gente comune.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Ultima puntata della 4° edizione dello show che il 18 novembre è stato visto da 1.175.000 spettatori con il 6,7% di share facendo segnare il momentaneo record di sempre. Con il Mago Forest, in veste di co-conduttrice ci sarà Elettra Lamborghini.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Nella seconda puntata di questa stagione Francesco Panella era stato a Singapore e questa sera ci torna con un focus sulle migliori trattorie locali italiane. In suo aiuto, come sempre, ci sono tre connazionali che forniranno le loro preferenze.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Piedone – Uno sbirro a Napoli “Scuorno” con Salvatore Esposito. Vincenzo e Sonia indagano sulla morte di una ragazza: sembrerebbe trattarsi di un caso di “revenge porn”. L’indagine si complica quando si scontrano con un noto uomo politico.

I film di questa sera lunedì 9 dicembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Laura Luchetti, Fiore gemello, con Kallil Khone, Anastasyia Bogach. La giovane Anna, in fuga dal trafficante di migranti che ha ucciso suo padre e Basim, un ragazzo arrivato in Italia illegalmente dalla Costa d’Avorio, s’innamorano e insieme cercano di sfuggire a chi li minaccia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1961, di John Ford, Cavalcarono insieme, con James Stewart. Lo sceriffo McCabe e il tenente di cavalleria Jim Gary s’inoltrano in territorio Comanche per trattare con i pellerossa il rilascio di alcuni bambini bianchi rapiti anni prima.

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film fantastico del 2019, di Michael Dougherty, Godzilla II – King of the Monsters, con Vera Farmiga. Gli scienziati della Monarch, guidata dalla paleontologa Emma Russell, hanno risvegliato un drago a tre teste, Ghidorah. Godzilla emerge dall’oceano per affrontarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 1967, di Robert Aldrich, Quella sporca dozzina, con Lee Marvin. 1944. Il maggiore Reisman ha l’incarico di far saltare un castello, quartier generale dei nazisti. Per questa missione suicida recluta 11 uomini, tutti condannati a morte dalla corte marziale.

Stasera in tv lunedì 9 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Stephen Frears, Philomena, con Judi Dench, Steve Coogan. Philomena Lee non ha rinunciato all’idea di ritrovare il figlio avuto da adolescente, che le è stato tolto e dato in adozione. Il giornalista Martin Sixmith decide di aiutarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2002, di Steven Spielberg, Minority Report, con Tom Cruise, Colin Farrell. Usa, 2054. Grazie alle doti di preveggenza di tre sensitivi, Anderton può arrestare gli assassini prima che uccidano. Ma, un giorno, lui stesso viene indicato come omicida.

Su Sky Cinema Suspense, alle 18.15, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.