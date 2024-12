Il castello delle cerimonie, la puntata del 13 dicembre: i 60 anni di Imma Polese

Venerdì 13 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma, come al solito, è trasmesso dalla rete Discovery in seconda serata, prendendo il via subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 13 dicembre, i 60 anni di Imma Polese

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, composta da quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Gli appuntamenti sono ambientati nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella serata odierna è mostrata una festa speciale, dedicata ai 60 anni di Imma Polese.

Le parole della protagonista

La conduttrice, in apertura di appuntamento, confessa: “Oramai sono arrivata ad un bel traguardo, i 60 anni. Desidero festeggiare contornata dagli affetti della mia famiglia, come sempre ci ha insegnato il mio grande papà“. La cugina Annapaola afferma: “Dobbiamo organizzare una festa con i fiocchi, perché Imma se la merita, lei è la nostra regina“. Il maitre Ferdinando, da sempre in prima linea nel corso dei party, aggiunge: “Io e Donna Imma siamo cresciuti insieme nel castello, io ero giovanissimo e anche lei“.

Intanto, Matteo accoglie nel castello Jessica, che intende festeggiare i 30 anni. La festeggiata, accompagnata dalla famiglia, sottolinea: “In estate lavoriamo nei campi, in inverno ci occupiamo dell’imballaggio degli ortaggi. Vorrei un pranzo che duri fino alla cena, il menù dev’essere molto abbondante“. Jessica, infine, informa Matteo Giordano che arriverà in elicottero e che, durante la giornata, saranno accolti ben otto ospiti musicali, più un’altra esibizione a sorpresa.

Il castello delle cerimonie 13 dicembre, la preparazione per la festa di Imma

In seguito, la cugina Annapaola parla con Matteo Giordano in merito al 60esimo compleanno di Imma Polese. Per l’occasione, i parenti vorrebbero un vero e proprio allestimento reale, con tanto di decorazioni a base di fiori e di frutta. Annapaola, inoltre, informa di voler invitare al party più di 120 persone, compresi numerosi cantanti che, poi, dovranno realizzare delle performance. Infine, è realizzata anche la torta, che dev’essere composta da almeno 6 piani e decorata con rose rosse.