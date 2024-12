Amici, la puntata del 22 dicembre: ospiti i Negramaro, le sfide e i giudici

Domenica 22 dicembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, prende il via, come di consueto, dalle ore 14:00.

Amici 22 dicembre, le sfide

Durante Amici di oggi, domenica 22 dicembre, la padrona di casa accoglie, in studio, i sei professori che ogni settimana animano i dibattiti nello show. Per il mondo del canto c’è Rudy Zerbi, affiancato dalle colleghe Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per ciò che concerne il ballo, invece, la conduttrice dà spazio ad Alessandra Celentano, ad Emanuel Lo e dalla novità di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri, che ha sostituito Raimondo Todaro, ospite della scorsa settimana.

Nel corso di Amici di domenica 22 dicembre si svolgono numerose sfide. Come riporta il portale SuperGuida TV, la ballerina Teodora, da qualche settimana nelle zone basse delle classifiche di ballo, deve provare a difendere il proprio posto contro Giorgia. La cantante Antonia ha il compito di affrontare Arianna, mentre Chiamamifaro, mediante un suo inedito, ambisce a respingere gli assalti di Denise. Altre sfide attese durante la puntata pomeridiana sono quelle del cantante Vybes e del ballerino Alessio.

I giudici

Nell’appuntamento di Amici del 22 dicembre, Maria De Filippi dà il benvenuto in studio a vari ospiti, chiamati a giudicare l’esito delle sfide. In tale ruolo, decisamente complesso e di grande responsabilità, ci sono Marcello Sacchetta, Federica Camba, Carla Armogida, Andrea Alemanno e Maura Paparo. Dal loro insindacabile giudizio dipenderà il futuro nello show dei protagonisti.

In seguito, sia i cantanti che i ballerini devono esibirsi. A giudicarli ci sono vari ospiti, che stilano una classifica di gradimento. Gli allievi che si posizionano all’ultimo posto finiscono a rischio eliminazione e vanno automaticamente in sfida. Per il canto c’è il dj e produttore Gabry Ponte, l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis e la cantante Paola Turci. Per la danza, invece, c’è Eleonora Abbagnato, che dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Amici 22 dicembre, gli ospiti sono i Negramaro

Ad Amici di domenica 22 dicembre presenziano, in qualità di ospiti, i Negramaro. La band, fra le più amate ed apprezzate del nostro paese, esegue, in live, il nuovo singolo dal titolo Marziani, estratto dall’album Free Love, rilasciato il 22 novembre scorso. Infine, in vista dell’imminente festività natalizia, i concorrenti, sia quelli di ballo che di canto, hanno preparato una coreografia corale, per fare gli auguri ai tanti telespettatori affezionati al format.