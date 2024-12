Stasera in tv domenica 29 dicembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 29 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 29 dicembre 2024, Rai

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Non si ferma la pioggia di critiche contro Sigfrido Ranucci dopo la messa in onda, nella puntata dell’8 dicembre, di alcune telefonate private dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano: “Finto giornalismo d’assalto (togliamo pure giornalismo)” lo ha definito Aldo Grasso sul “Corriere della Sera”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Il travagliato percorso della legge di bilancio e l’attesa per l’insediamento di Donald Trump, previsto il 20 gennaio, tengono ancora banco nei talk di approfondimento. Ma in quello di Giuseppe Brindisi c’è spazio anche per altri temi che toccano più da vicino i cittadini, come le negligenze dei medici.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Penultima puntata di questo 2024 per il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese (si riparte il 2 gennaio). Il focus degli argomenti è su politica e attualità, ma non è esclusa una panoramica sui fatti dell’anno che si chiude.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Che tempo che fa – Best Of. Questa sera va in onda la prima di due puntate con il meglio del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Tanti ospiti nazionali e internazionali oltre all’atteso Tavolo. Il talk tornerà in diretta a partire dal 19 gennaio.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Al castello di Donna Imma e Matteo ci si prepara a festeggiare il compleanno del principe Consorte Matteo, alle prese con un matrimonio d’oltremanica. A seguire, i preparativi per le nozze di Lucia e Gennaro.

I film di questa sera domenica 29 dicembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film sentimentale del 1996, di Penny Marshall, Uno sguardo dal cielo, con Whitney Houston, Denzel Washington. Dudley (Denzel Washington), angelo fascinoso e pasticcione, scende sulla Terra con il compito di aiutare il reverendo Henry Biggs a superare un periodo critico. Durante la sua missione affronterà un losco speculatore edilizio e conoscerà Julia (Whitney Houston), la bella moglie di Biggs.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2005, di Christopher Nolan, Batman Begins, con Christian Bale, Michael Caine. Ancora ragazzo, Bruce Wayne assiste all’omicidio dei genitori. Il trauma fa nascere in lui l’ossessione per la vendetta. Dopo aver girato il mondo alla ricerca di sé stesso, Bruce (Christian Bale) ritorna a Gotham City, governata dal crimine, e decide di diventare il giustiziere mascherato Batman.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Shekhar Kapur, Elizabeth: The Golden Age, con Cate Blanchett. Elisabetta I si scontra con Filippo II di Spagna, che vorrebbe sul trono d’Inghilterra la cattolica Maria Stuarda. E la presenza a corte di un avventuriero complica le cose.

Stasera in tv domenica 29 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Reinaldo Marcus Green, Bob Marley: One Love, con Kingsley Ben-Adir. La storia di Bob Marley, un’icona che ha ispirato generazioni con il suo messaggio di amore, pace e unità: come ha superato le avversità, l’impegno politico e la musica rivoluzionaria.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di David Yates, Animali fantastici e dove trovarli, con Eddie Redmayne. Newt Scamander arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Per sbaglio, però, il carico finisce nelle mani di un pasticciere che le libera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Intanto Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1990, di John Mctiernan, Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery. Marko Ramius, comandante di un sommergibile nucleare sovietico, smette di obbedire agli ordini dei superiori. Un analista americano riesce a scoprire le sue reali intenzioni.