La Promessa, le trame dal 30 dicembre al 5 gennaio

Da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio, su Rete 4, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è proposta, sulla rete del Biscione, tutti i giorni dalle ore 19:30 circa.

La Promessa 30 dicembre 5 gennaio, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 30 dicembre, Catalina decide di non presentarsi all’appuntamento per incontrare il padre Fermin. Non appena lo viene a sapere, Cruz va su tutte le furie. Pelayo, allora, scegli di presenziare al faccia a faccia da solo.

Il martedì, Jimena si reca nell’hangar e trova le foto di Manuel e Jana. Decide, allora, di nasconderle in tasca prima dell’arrivo del marito. Romulo dice a Salvador che non riceverà la promozione al ruolo di primo valletto.

La Promessa 30 dicembre 5 gennaio, la trama

In seguito, durante la puntata de La Promessa del 1° gennaio, più lunga in occasione della festa di Capodanno, l’incidente occorso a Jimena lascia gravi conseguenze. La donna, dopo la caduta della balaustra, è in condizioni gravi. Tuttavia, sembra non essere in pericolo di vita.

Il giovedì, le condizioni di Jimena peggiorano radicalmente ed Abel dà un annuncio a tutti: la donna è morta. I Duchi de Los Infantes decidono di portare via subito la figlia e tenere la veglia funebre all’interno del palazzo.

Nel corso dell’appuntamento di venerdì, Vera confessa a Lope che il denaro trovato è il suo e dice di averlo rubato al padre, che per lavoro fa il ladro. Lope è titubante.

Cosa succede il sabato e la domenica

La settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio de La Promessa va avanti il sabato. In tale data, Lope si confida con Salvador, che lo esorta a convincere Vera a rinunciare ai soldi. La domenica, infine, Don Ricardo, il nuovo maggiordomo, rimprovera Pia per le sue frequenti assenze.

La Promessa, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.