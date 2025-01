Stasera in tv lunedì 20 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 20 gennaio 2025. Su Rai2, l’ultima puntata del reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Italia 1, il film Avengers: Age of Ultro, con Chris Evans e Chris Hemsworth.

Stasera in tv lunedì 20 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, la seconda puntata della miniserie Il Conte di Montecristo, con Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Michele Riondino, Ana Girardot. Tornato a Marsiglia, Edmond (Sam Claflin) scopre che suo padre è morto e Mercedes ha sposato un altro. Senza più nulla da perdere, il giovane si unisce a Jacopo, un contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia e con lui salpa per Talamone. Da lì farà rotta per Montecristo.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Ultima puntata di questa edizione per il toccante reality con Max Giusti girato nelle fabbriche. L’attore romano però non lascia la prima serata di Rai2: dalla prossima settimana, infatti, lo troveremo al timone di un nuovissimo game show ad eliminazione in sei puntate, “99 da battere”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. La notizia del giorno è la cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da oggi è ufficialmente in carica per la seconda volta. Ne parla stasera Massimo Giletti nella nuova puntata del suo programma, che come sempre dà spazio anche al mondo della cultura.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nel giorno in cui Donald Trump comincia alla Casa Bianca il suo secondo mandato presidenziale, Nicola Porro dedica agli Stati Uniti un’ampia pagina di questa nuova puntata. Con gli ospiti in studio si parla anche di politica italiana, di economia e di cronaca prendendo spunto dalla stretta attualità.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Tra rivalità, gelosie e incomprensioni, la tensione è sempre alta nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le polemiche più recenti spicca il cosiddetto “bollitore gate”, che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La serenità dei primi giorni è ormai un lontano ricordo.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Questa sera nel talk show culturale di Corrado Augias si parla di Donald Trump, che da oggi è ufficialmente in carica come Presidente degli Stati Uniti. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo suo secondo mandato?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Seconda puntata in chiaro per la settima edizione del reality di Bruno Barbieri che questa volta è a Genova in caccia della migliore struttura. Si sfidano: Hotel Astoria, Il Giardino di Albaro, La Superba, il Rex Hotel Residence.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Ma che te ridi?! Tra gli spettacoli teatrali proposti nei lunedì comici del Nove c’è anche questo one man show di Valentina Persia. La cabarettista e attrice romana ripercorre la sua carriera dagli esordi ai giorni nostri. Risate assicurate.

I film di questa sera lunedì 20 gennaio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Michael Showalter, Gli occhi di Tammy Faye, con Jessica Chastain. La storia dei coniugi Tammy Faye e Jim Bakker, celebre coppia di telepredicatori degli Anni 70 e 80 negli Stati Uniti. Il loro successo si sgretola a causa di illeciti finanziari e scandali.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron, con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth. Iron Man, Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), l’incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, uniscono le proprie forze per combattere contro l’intelligenza artificiale Ultron. Solo loro possono salvare il genere umano da un inesorabile destino.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1974, di Francis Ford Coppola, Il Padrino – Parte II, con Al Pacino, Robert Duvall. 1958. Michael Corleone è il capo di un impero mafioso. A fondarlo è stato il padre Vito, arrivato anni prima dalla Sicilia, unico superstite di una famiglia sterminata da Cosa Nostra.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi, Non ci resta che piangere. Per uno scherzo del destino, il maestro Saverio e il bidello Mario si ritrovano nel 1492. Tra mille avventure tenteranno di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire l’America.

Stasera in tv lunedì 20 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2024, I delitti del BarLume – Gatte da pelare, con Lucia Mascino. Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Nel frattempo, a Pineta, Cioni e Govoni decidono di risolvere un caso da soli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film horror del 1980, di Stanley Kubrick, Shining, con Jack Nicholson, Shelley Duvall. Lo scrittore Jack Torrance accetta di alloggiare con il figlio e la moglie Wendy come custode invernale di un albergo, dove anni prima era avvenuta una strage. La follia è in agguato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby Driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane asso del volante con la musica sempre nelle orecchie è costretto a lavorare per un criminale che lo ricatta. Per uscirne deve collaborare ad una rapina.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Tom e Charles Guard, Dead Shot – Vendetta disperata, con Colin Morgan, Aml Ameen. Anni 70.Michael, ex paramilitare irlandese, è testimone dell’uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale della SAS. Ferito e creduto morto, fugge e cerca vendetta.