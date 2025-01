Endless Love, le trame dal 20 al 24 gennaio

Dal 20 al 24 gennaio, su Canale 5, va avanti la programmazione tv italiana di Endless Love. La serie, originale della Turchia, è visibile tutti i giorni dalle ore 14:10 circa.

Endless Love 20 24 gennaio, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso di Endless Love di lunedì 20 gennaio, Emir è in difficoltà. L’uomo, infatti, si trova senza via d’uscita dopo che il suo piano è fallito. Senza via di scampo, decide di procurarsi dei passaporti falsi sia per sé che per Zeynep e si prepara a scappare. Kemal, tuttavia, scopre le sue intenzioni.

Endless Love 20 24 gennaio, la trama

In seguito, durante Endless Love di martedì, Emir, con la speranza di dare un ultimo saluto a Deniz, prova ad infiltrarsi di nascosto nella casa dei protagonisti, ovvero di Nihan e Kemal. L’uomo riesce nel suo intento e subito dopo contatta Zeynep ed organizza per andare a prenderla in ospedale.

La settimana con la soap procede nella giornata di mercoledì. Kemal affronta l’udienza per il riconoscimento di Deniz e tutto sembra risolversi per il meglio. La giornata termina con una cena festosa, dove si riuniscono tutti i personaggi principali per celebrare.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nel corso di Endless Love di giovedì, Emir riesce ad imbrogliare tutti grazie al piano per fuggire che ha ideato in compagnia di Baran. Nihan e Kemal lasciano sole Deniz e Zeynep ed Emir ne approfitta e le rapisce entrambe.

Infine, il venerdì, Kemal va a trovare Asu sperando di riuscire, in questo modo, a scoprire le strategie di Emir. Nel frattempo, Hakan mette in atto un piano poco ortodosso per ottenere delle informazioni da Mehmet.

Endless Love 20 24 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti di Endless Love, soap turca i cui nuovi appuntamenti sono proposti tutti i giorni, fino al sabato, nel pomeriggio di Canale 5 e visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.